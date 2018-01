LA VERITAT HA DEIXAT de tenir cap importància per al govern espanyol quan es tracta de Catalunya. Sobretot, quan es parla de l’1-O. El mateix dia, Santamaría va mentir i Rajoy també va mentir. Dastis va anar a les teles del món i va mentir, i ahir Zoido va mentir. La veritat no els importa perquè la gent no els importa. I si són catalans, encara els importen menys (¿per què els haurien d’importar, si no els voten?). Per descomptat, la mentida sistèmica no seria possible sense la col·laboració necessària dels grans mitjans espanyols. Per això Rajoy els va agrair els serveis prestats. Que el seu govern es gastés 87 milions per impedir un referèndum que a Escòcia va costar menys de la meitat (i només parlem del cost en diners), i que es va celebrar, és d’una gran ineficiència. La mateixa que fa que ara rescatem les autopistes de Madrid, paguem pel Castor o paguem la llum i el gas a uns preus de milionaris en un dels països d’Europa que més llum solar rep. Com més parlen de l’1-O més s’enfonsen en la seva mentida.