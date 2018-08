El cada vez más desdeñado pan

Si las estadísticas no mienten, uno de los países donde mejor pan se come, Francia, experimenta un decrecimiento extraordinario en su consumo: de casi 1.200 gramos por día en el siglo XVIII, pasó a 600 gramos en 1900, a 325 gramos en 1935 y ha llegado a 150 gramos hoy. Estas cifras, que tienden todavía a disminuir han alarmado a los médicos y científicos, especialistas en alimentación, que afirman ahora que el pan no solamente no engorda, sino que es un rico aporte proteico, vitamínico, pobre en lípidos, rico en fibras celulosas que facilitan la digestión, y es un excelente regulador del apetito. […] En lo que se refiere al consumo de pan entre nosotros, a pesar de que ha descendido quizás en mayor medida que en Francia, tengo para mí que el hombre sueña con el pan a la antigua, y hay avispados industriales que lo fabrican con mejor o menor suerte. […] Me agrada recordar una anécdota clásica, la que explica Diógenes Laercio, en su Vida de Filósofos antiguos : Demócrito de Abdera, ya muy avanzada su decrepitud y agotadas sus energías, en trance ya de muerte, consiguió sobrevivir dos días, los de los sacrificios de la diosa Ceres, llamados «tesmoforias», sólo oliendo unos lienzos tibios en los que se había guardado el pan recién cocido de las ofrendas. Resulta patético y a la vez delicado, pensar que el viejo filósofo se apegaba a la vida a través del vaho nutricio de pan reciente y oloroso en sus manos frágiles y temblorosas. […] Yo quisiera añadir que el pan, alimento puro y exquisito, comida antigua y favorecedora del hombre, no sólo posee el alto sentido religioso que, junto con el vino le aplica la religión católica, sino que es también un vehículo de comunión y de hermandad. Como dice muy bien Giuseppe Talarigo en su libro La vida de los alimentos, hay otra relación que les une además de la tradición, y los dogmas del cristianismo. “Existe, escribe Talarigo, una afinidad de agentes vivificadores de uno y otro, que son idénticos. Es siempre el mismo Saccaromyces elipsoideus que sirve para hacer el vino de la uva y el pan del trigo.” La comunión del pan, sagrada o laica, es muy antigua. El pan de la eucaristía, el tan compartido de las hambres ibéricas, el pan del apetito fresco, aclarado, comido entre amigos, alcanza un sabor como ningún otro […] Son éstas y otras muchas las razones materiales y espirituales que nos inducen a pensar en esforzarnos para que no desparezcan tan queridos artesanos, para que el pan no se industrialice triste e insípido. Que el pan retorne a sus calidades y variedades suculentas, ilusionando las comidas, siendo su más delicado complemento, ya que el pan y el vino son dos productos máximos de la intuición del trabajo humano, del genio del hombre, si se quiere.