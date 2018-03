El viacrucis de les pel·lícules

Aquests dies de Setmana Santa la televisió s’omple de pel·lícules. És una tradició audiovisual que observem des de petits i que s’assegura que tots hàgim mamat una bona dosi de les lliçons més bàsiques de l’educació judeocristiana de la manera més entretinguda possible.

Però els clàssics per aquestes dates s’estan perdent. Aquesta Setmana Santa ens quedem sense Ben Hur i, per tant, sense el cinefòrum-in-progress de Maruja Torres comentant la versió homoeròtica de la pel·lícula via Twitter. Una gran pèrdua. Tampoc hi ha Els Deu Manaments, ni Quo vadis, ni La missió, ni Marcelino, pan y vino, ni Rei de Reis, ni La Passió de Crist, ni Jesús de Natzaret. D’entre els pèplums, les superproduccions i el cinema d’autor propi d’aquesta època de transcendent espiritualitat televisiva només subsisteix Espartaco, emesa religiosament per TVE. Tot i els temps de censura que corren, respecten l’escena gai entre Crassus (Laurence Olivier) i Antoninus (Tony Curtis), aquella en què, mentre un li fregava l’esquena a l’altre, afirmaven que els agradava tant menjar ostres com cargols (ja m’enteneu), i que la dictadura va fer canviar per “ alcachofas y trufas”. Per a la nit de dijous, la tele pública espanyola recorre al tors oliós de Russell Crowe a Gladiator.

La 2, en canvi, opta per enaltir el cinema francès, amb Bienvenidos al sur i De óxido y hueso, un melodrama amb Marion Cotillard en una relació tèrbola amb una entrenadora d’orques. L’espiritualitat televisiva ja no és el que era.

La Sexta aposta per Mystic river, la pel·li que reserven per a les ocasions especials, amb un rerefons temàtic sobre pederàstia que fa de mal relacionar amb qüestions eclesiàstiques.

TV3 opta per una jornada de gossos per a la tarda de divendres. Primer, amb Truman, de Cesc Gay, i a la nit amb Hachiko, un drama pensat per esgotar les existències de Kleenex de totes les llars, protagonitzat per un dels budistes més il·lustres del segle XXI: Richard Gere.

Antena 3 prefereix El caballero oscuro: la leyenda renace, en què una gateta sexi i misteriosa obliga Batman a tornar del seu exili. Els herois de Setmana Santa ja no van amb túnica, armadures daurades, ni tapalls. Tampoc condueixen quadrigues. Els nous herois televisius de Setmana Santa porten malles ajustades i lluents.

Els més agosarats i pertinents són els de Neox. Per divendres es reserven una pel·lícula meravellosa: La vida de Brian. En aquests dies que l’actualitat s’ha convertit en un autèntic calvari, està bé que algú ens ofereixi, encara que sigui amb sarcasme, una mica d’optimisme cantant allò d’ Always look on the bright side of life. L’escena resulta força al·legòrica.