23/3: La firma del rei

QUAN S’HAGI INVESTIT el nou president de la Generalitat en deguda forma per part del Parlament de Catalunya, el procediment indica que caldrà que el rei signi el nomenament. Podria no signar-lo? En una democràcia parlamentària, on el rei regna però no governa, no existeix aquesta possibilitat, políticament parlant. La signatura és un tràmit automàtic, no optatiu, quan la institució que en té la competència ja ha pres la decisió de manera reglamentària. Introduir la possibilitat que el rei pugui optar entre firmar o no firmar -com més d’un demanarà, de ben segur, arribat el cas- seria modificar substancialment el paper de la monarquia i, per tant, modificar una qüestió central, nuclear, de l’ordenament polític espanyol. Per entendre’ns, seria un canvi de règim. Passaríem a una altra mena de monarquia. Si el rei pot firmar o no firmar, discrecionalment, segons si li agrada o no el que firma, se surt d’una monarquia parlamentària i s’entra (o es torna) en una altra cosa. No caldria ni tan sols que es produís el fet, que el rei no signés el nomenament, sinó simplement que se li presentés la possibilitat de triar entre signar o no. Aquest seria, doncs, el senyal d’un veritable canvi de règim a Espanya. En altres paraules, d’un cop d’estat.