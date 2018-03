6/3: Perill, Tajani

L’OPINIÓ PÚBLICA europeista mira amb molta preocupació el resultat de les eleccions italianes. Ja abans, una de les possibilitats que més preocupava era que una suma dels vots del populisme de dretes i de formacions xenòfobes i neofeixistes convertís en primer ministre el candidat de Silvio Belusconi, Antonio Tajani. Certament, també inquietava molt una victòria del Moviment 5 Estrelles, un populisme de discurs esquerrà. Però l’opció de Tajani, amb tot el que tindria al darrere, era vista com una amenaça per a l’Europa de les llibertats i la democràcia. Qui és Tajani, que podria sumar vots populistes i extremistes? Actualment, el president del Parlament Europeu. Un seguidor de Berlusconi, de Força Itàlia, que ha estat a més el principal hooligan europeu a favor de les polítiques de Rajoy sobre Catalunya. El que va avalar l’aplicació del 155, el que va dir que s’ha de ser clar amb els catalans i fer-los entendre que la UE mai reconeixerà una Catalunya independent. Antonio Tajani podria arribar a ser primer ministre d’Itàlia cavalcant sobre vots populistes, racistes i neofeixistes. Europa, que s’inquieta per aquesta possibilitat, hauria de prendre nota de què ha defensat i què ha atacat Tajani des d’una de les principals tribunes europees.