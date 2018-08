La vida és el preu d’un ideal

Amesura que els imperatius de la guerra exigeixen la incorporació a files d’homes com vosaltres, que han deixat ja endarrere la trentena i han assolit la plenitud de la vida, és evident que l’exèrcit ha de veure minvar l’índex representatiu de la seva joventut com a factor potencial. Però és evident també que quant a força i eficàcia combativa guanya en profunditat el que per aquella raó pogués perdre en amplitud. Totes les guerres requereixen un equilibri i una proporció entre els diversos elements humans necessaris. Bé està, magnífica, imprescindible, l’empenta arrauxada, cega, abassegadora de la joventut. Però cal també el sentit de responsabilitat com a seny ordenador i guiador d’aquella embranzida tumultuosa. Com cal la plena consciència d’un sentit polític i d’un amor patriòtic. I vosaltres, al nostre exèrcit meravellós, integrat pel millor de la nostra joventut, heu vingut a aportar-hi aquest aspecte. Homes fets, agermanats amb el jovent, feu una realitat viva i gloriosa “aquella raça dreturera i forta que uneix el seny a l’ímpetu”, com digué el poeta. [...] Hi sou amb la vostra formació política i espiritual plenament assolida. Hi sou amb el vostre patriotisme consubstancial ja amb vosaltres mateixos, lluny d’aquells deliris sentimentals, característics de l’època jovençana, ben interessants i ben saborosos i agradables a l’ànima, però pobres, en definitiva, en resultats pràctics. Vosaltres, homes fets, sabeu per què s’estima una pàtria, per què es lluita i es mor, si cal, per la seva llibertat. Vosaltres sabeu que defensant amb les armes la nostra terra, defenseu el vostre dret a viure, defenseu els vostres interessos morals i materials, defenseu les vostres llars, defenseu el llegat dels vostres avantpassats que us caldrà un dia trametre intacte als vostres hereus. I defenseu l’ideal que és concepció de tots els vostres amors i de totes les vostres il·lusions: Catalunya! Els soldats de les lleves 1925-1926 [...] podeu saber el preu d’una vida, d’aquella vida que heu vist florir i crèixer en el sagrat de la vostra llar, i que ha esdevingut la vostra il·lusió més bella i la vostra amor més profunda. Doncs bé: penseu que lluiteu pels vostres fills tant com per la Pàtria. [...] La Pàtria ara ho espera tot dels seus soldats. Els fills ho esperen tot de llur pare. Per l’una i pels altres, per la Pàtria i pels teus fills, endavant fins a la victòria! La vida és el preu d’un ideal. Tu, que saps el que val i el que estimes una vida, pensa en l’altíssim valor de l’ideal que defenses: [...] la muller que espera el teu retorn, els fills que t’enyoren i pregunten on és el pare; Catalunya, que ha posat els seus destins a les teves mans, estaran, en el demà gloriós i triomfal, orgullosos de tu.