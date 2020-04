Societats responsables

És aviat per fer profecies sobre quins grans canvis de fons provocarà la crisi del coronavirus. Però ja es plantegen algunes disjuntives. En aquesta crisi hi ha coses –el confinament de les persones, per exemple- que s’han considerat d’interès general, que responien al bé comú. Davant de la necessitat de vetllar per l’interès general, s’han posat sobre la taula dues menes d’actituds, plantejades com a extremes. Segons una, l’interès general s’havia d’imposar gràcies a l'eficàcia d’un estat protector vigilant, que actués amb contundència contra la tendència de la gent a anar a la seva. Segons l’altra, l’interès general s’havia de consensuar de manera que la responsabilitat de la gent, en ús de la seva llibertat, fes el millor per al conjunt (i per a ells mateixos). Durant la crisi les dues vies s’han aplicat en paral·lel, amb més o menys intensitat segons la tradició de cada lloc: més confiada en l’autoritat o en la llibertat. La qüestió és què en sortirà enfortit de cara al futur. Si considerarem que l’exemple a seguir són els estats que saben vigilar i imposar millor o les societats que han demostrat espontàniament ser més responsables. Més estat vigilant o més societat responsable. A veure qui guanya. No és una qüestió menor.