La violència coral dels CDR arriba a ‘La Razón’

260x366 Portada de La Razón, 27 d'agost del 2018 Portada de La Razón, 27 d'agost del 2018

SI ELS COMITÈS de Defensa de la República (CDR) fossin com diu certa premsa, l’exèrcit de violents insurrectes ja hauria envaït Catalunya a la velocitat que Hitler ho va fer amb Polònia. Cada setmana algun rotatiu deixa clar que els CDR són violents i adverteix els seus lectors del gran perill que suposen. La Razón obre a tota portada amb un avís: “Els CDR llancen un himne que insta a la violència per la «república catalana»”, amb república així entre cometes perquè quedi clar que no existeix. L’himne, segons el text de portada, està basat en el tema principal d’ Els miserable s i “crida a la violència”. Què diu la cançó? ¿“Estem preparats per vessar sang”, com la lletra original? ¿“A les armes, ciutadans?”, com La marsellesa? ¿“Estem preparats per a la mort”, com l’italià? “Lolololo”, com l'espanyol? No. El que La Razón descriu com una “oda a la violència” diu, entre altres estrofes: “Lluitaràs al meu costat. / Serem més forts si estem units; / més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau; / somriu, aixeca’t, i lluita per la llibertat”. ¿D’on treu La Razón, doncs, la crida a la violència? O bé ha escoltat l’himne cantat per una coral profundament desafinada -hi ha música que és una forma de violència- o senzillament el diari no pot viure més enllà de la mentida.

EL TITULAR SARCÀSTIC

El sarcasme pot servir de forma precisa per il·lustrar la realitat, i a El Mundo se les han empescat per descriure el fracàs del Gran Premi de Silverstone, suspès perquè l’asfalt no podia drenar l’aigua. El redactor s’enfrontava al repte, a més, de tenir un espai molt breu per al títol, i va aguditzar l’enginy. La solució: “Sorpresa! Plou a Anglaterra”. Una manera de cridar l’atenció amb el titular i resumir en poques paraules la desídia del circuit per acollir el Mundial de motociclisme.