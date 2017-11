La violència masclista augmenta i són els homes els que han de prevenir-la

El focus comença a canviar i això és bo. Possiblement deu ser l’única cosa bona de les dades que s’han donat a conèixer aquesta setmana en relació a la violència masclista. Segons la Creu Roja, aquest any s’ha doblat el nombre d’agressions sexuals en relació al 2016, quan ja s’havien duplicat també en relació al 2015. També a l’Hospital Clínic, centre de referència en atenció a víctimes d’agressió sexual, han notat un augment en els últims anys. Són xifres molt preocupants que mostren fins a quin punt es manté i creix aquesta plaga.

Però -i aquí ve el canvi- cada cop queda més clar que qui hi ha de fer alguna cosa són els homes. No cal instruir més les dones sobre com vigilar i mirar de protegir-se davant aquestes agressions; desgraciadament la majoria ja ho fan perquè han après a viure amb por des de petites i perquè a sobre els han fet creure que la responsabilitat del que els pugui passar és seva per no haver vigilat prou. Doncs no. Ells, els agressors, són els culpables, i són ells els que han de canviar i assumir la pena. Cal instruir-los a ells perquè entenguin que no han d’agredir, i castigar-los socialment quan ho fan. No sols ha faltat pedagogia, sinó que el masclisme sociològic i sobretot el mediàtic han accentuant encara més aquests comportaments.

El cas dels assetjaments sexuals en el món de l’espectacle, iniciat per l’escàndol del productor Harvey Weinstein, ha demostrat que amb la pressió de les víctimes i amb una campanya solidària a tot el món es pot fer una denúncia que tingui conseqüències directes i reals en la feina i el prestigi dels denunciats. Després de Weinstein n’han caigut d’altres perquè almenys públicament ja no és acceptable en una empresa que es mantinguin personatges així. I la polèmica que va provocar que els acusats en el cas de la violació dels Sanfermines intentessin salvar-se dient que la víctima després va seguir fent vida normal ha sigut un altre punt d’inflexió. De què van? La reacció ha sigut tan contundent que fins i tot els advocats han hagut de retirar l’informe que havia fet el detectiu que l’havia seguida.

Els focus han canviat perquè les dones, i cada cop més homes, ja no estan disposades a deixar passar per alt cap agressió. Davant aquestes actituds, la reacció hauria de ser, socialment, com la del cartell de la portada: “Qui t’has cregut que ets?” Doncs això.