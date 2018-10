El vot femení

[...]

En el nostre país, les dones han anat seguint el ritme de tot arreu, però amb una mica de por, encara. I ara les dones del nostre país es decideixen a triomfar en un aspecte que jo no sé si els fa molta il·lusió, però que en realitat es venien treballant de temps. Les dones van a votar. Jo he viscut en països en els quals les dones voten amb la mateixa naturalitat que pelen un conill o es sargeixen les mitges. Aquí em temo que de moment les coses han d’anar d’una altra manera. Des de la República ençà, les dones solteres i les xicotes casades, com si pressentissin aquest gloriós moment del vot femení, s’han posat a parlar de política amb una passió que jo, francament, no havia descobert abans de la República. Les que treballen i es projecten en una forma alarmant són unes quantes noies de l’Esquerra i unes quantes senyores de la Lliga. És natural que sigui així; les dones, fresques en responsabilitat política, agafen el color patètic o dramàtic de les situacions. Jo crec que les dones aniran a votar amb una mentalitat i uns sentiments extremistes i que, en la formació de la idea política de les dones, més que una idea abstracta i baronívola de patriotisme dominarà una idea concreta i anecdòtica, perfilada amb un gran realisme, perquè les dones són molt més realistes que els homes. Les dones de l’Esquerra sentiran més que ningú la simbòlica atracció dels cabells blancs del senyor Macià; hi haurà una cosa d’ordre filial i d’ordre maternal en l’emoció política de les dones esquerranes. En canvi, les dones de la dreta només veuran els pobres jesuïtes, que han d’anar vestits de paisà i no poden tocar la marxa reial en el seu excol·legi del carrer de Casp. Veuran el rector rural que no menja per la gana que té i altres calamitats de l’època. Em sembla que el catalanisme de les nostres dones serà un catalanisme molt diferent del nostre, i fatalment anirà interceptat per fantasmes de caràcter heroic que no tenen res a veure amb la política constructiva. Jo crec que, amb el vot de les dones, tots hi sortirem perdent.