À Punt vol recuperar el número 9 al comandament de la televisió

À Punt pretén aprofitar el canvi de freqüències televisives i la ressintonització dels canals provocat per la irrupció de la telefonia mòbil 5G per demanar als espectadors que col·loquin la televisió valenciana en el número 9 dels seus comandaments a distància i recuperin "el lloc que [la cadena] ha ocupat històricament".

La iniciativa, batejada Apunt al 9, es durà a terme durant el procés de canvi de freqüències de la TDT que es prolongarà fins al 31 d’octubre, després de la seva paralització pel confinament generat per la crisi del covid-19. Durant aquest període, la corporació valenciana animarà ciutadans i comunitats de veïns a "posar ordre" en el comandament a distància. “Per a la televisió pública valenciana la ressintonització de canals és una oportunitat de recordar als espectadors valencians on tenen la seua cadena”, ha explicat Alfred Costa, director general del canal.

Des d'À Punt, han destacat que la ressintonització és un procés "senzill". "Els espectadors que tenen antena col·lectiva han d’avisar un instal·lador homologat perquè adapte l’antena primer. Si l’antena és individual només cal ressintonitzar els canals amb la recerca automàtica i després posar-hi l’ordre manualment", han explicat des de la cadena.

Per explicar aquest i altres detalls, la radiotelevisió valenciana ha publicat la web apuntal9.es, en què recull tota la informació. També ha habilitat una adreça electrònica per resoldre incidències: apuntal9@cvmc.es.

Canvi de freqüències

Com a resultat de l’alliberament del segon dividend digital, necessari per desplegar la tecnologia 5G, À Punt canviarà les freqüències per on ha emès des de l’inici. A Castelló la freqüència passa de la 57 o 30 a la 38; a València migra de la 60 a la 29; a Alacant es manté en la mateixa, que és la 25. A les plataformes de pagament la ressintonització no és necessària perquè l’ordenació dels canals es fa automàticament.

L’alliberament del segon dividend digital no implica l’aparició ni desaparició de canals de televisió, ni tampoc l’obsolescència de televisors ni descodificadors TDT que continuen tenint validesa.