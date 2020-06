À Punt, dos anys d’audiència i finançament insuficients

La televisió d’À Punt fa dos anys aquest dimecres. Un aniversari que la cadena viu amb més optimisme després d’haver eixamplat l'audiència gràcies a l’efervescència informativa desencadenada per la crisi del coronavirus, però també amb la certesa que la quota de pantalla del 3,2% obtinguda al maig, quan la mitjana de les autonòmiques de l’Estat va ser del 7,9%, evidencia que el canal encara no ha alçat el vol.

Així ho creu, per exemple, la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, que, tot i reconèixer que els actuals índexs d’audiència no es poden mantenir "a llarg termini", defensa que cal tenir en compte l’impacte del tancament de Canal 9 i els anys sense emissions. En aquest sentit, De la Torre considera que el creixement viscut aquesta primavera, en què la quota de pantalla va passar de l’1,9% del febrer al 3,2% del març, deixa clar quin ha de ser el camí a seguir. "S’ha d’apostar per la informació de proximitat, i crec que és el que s’està intentant", emfatitza.

Hi està d’acord Rosalía Mayor, presidenta de l’Associació de Periodistes de la Província d’Alacant, que subratlla que a les comarques on À Punt té una escassa penetració, i que coincideixen amb les poblacions on el valencià té menys parlants, com el Baix Segura, "continguts informatius com els que van contar l’impacte de la borrasca Gloria sí que van interessar la ciutadania". Un argument que ha fet seu el nou director general de la corporació, Alfred Costa, que en un comunicat enviat per celebrar l’aniversari ha defensat: "La resposta de l’audiència dels últims mesos és un bon indicador del camí pel qual volem avançar". El compromís de Costa és assolir una audiència del 3%-3,4% el 2021, del 3,7%-4,3% el 2022 i en l'últim any del seu mandat, el 2023, enfilar-se fins al 4,7%-5,5%.

Més pressupost

Menys preocupades per les quotes de pantalla i més per la qualitat dels continguts i el seu finançament es mostren les companyies que formen part de l’Associació Valenciana d’Empreses de Producció Audiovisual i Productores Independents (AVANT). Afirmen que si À Punt estableix "la lluita per l'audiència com a únic objectiu trairà l’essència de la seua existència" i defensen que "la televisió pública ha de ser per a l’audiovisual com la ciència bàsica per a la investigació, i que cal ser pacients i desenvolupar continguts innovadors i de qualitat".

En aquest sentit, des d’AVANT creuen que la principal debilitat de la radiotelevisió valenciana és el "feble" pressupost de 55 milions, que el 2019 convertia la cadena en la segona autonòmica més barata de l’Estat, amb una despesa d’11,08 euros a l’any per ciutadà, només per darrere de la madrilenya, amb 10,79 euros. Per als empresaris, aquesta limitació "condiciona una part dels continguts" del canal i reclamen "un augment i una estabilitat pressupostària per poder desenvolupar plans a mitjà termini".

De fet, els productors reconeixen haver patit "retards en alguns pagaments". "Estem treballant intensament amb la direcció de la cadena i amb Hisenda per establir compromisos que no suposen perjudicis per a les productores ni incórrer en despeses de finançament no previstes ocasionades pels retards. De qualsevol manera, se’ns ha comunicat que davant la situació econòmica causada per la pandèmia, dels pagaments pendents actuals se'n farà càrrec el fons de liquiditat autonòmic".

Ara, el següent interrogant per a la cadena serà comprovar si aquells que s'hi han enganxat arran del covid, atrets per la informació de proximitat, romanen fidels al canal els pròxims mesos. Una incògnita que els índexs d'audiència hauran de resoldre.