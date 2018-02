Acció Cultural es mostra "preocupada" perquè el requisit lingüístic no s'hagi aprovat encara al País Valencià

La junta directiva d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha fet pública aquest divendres una carta adreçada al president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig i al conjunt del seu govern en què mostra la seva "preocupació" perquè "un any i dos mesos després de l'acord social i sindical per a la inclusió de la competència lingüística en valencià en l'accés a la funció pública encara no s’hagi iniciat la tramitació parlamentària de la llei".

L'entitat defensa que és hora d'exigir que qui vulgui ser funcionari hagi de ser competent en els dos idiomes oficials i recorda que aquest va ser el resultat de l'acord social i sindical que es va fer públic el desembre del 2016.

ACPV lamenta que "un any i dos mesos després" encara no s’hagi iniciat el tràmit parlamentari i defensa que "és difícil acceptar que s’acabi la legislatura sense establir la plena competència lingüística per accedir a la funció pública". En aquest sentit, l'associació assegura que aquest fet seria "tant com acceptar que el govern valencià no ha estat capaç, en quatre anys, de garantir la igualtat lingüística dels valencians en la seva relació amb l'administració".

"Hi ha una solució possible"

Davant aquest situació, l'entitat defensa que encara hi ha una solució possible, reformant la llei actualment vigent i incorporant, entre d’altres punts, la competència plena. "Només cal voluntat política, perquè l’acord social i sindical existeix", subratlla l'escrit.