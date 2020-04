Acord a les Corts Valencianes per iniciar les negociacions per gestar un pacte per la reconstrucció

Els grups de l'oposició han acceptat aquest dimecres l'oferiment del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha proposat als grups parlamentaris i entitats socials iniciar converses per gestar un acord valencià per a la reconstrucció. L'entesa s'ha produït durant la compareixença de Puig davant la diputació permanent de les Corts per explicar la gestió del Consell durant la crisi del coronavirus. “És un temps per a la unitat, la fraternitat i la responsabilitat, per a l’ajuda mútua”, ha defensat el cap de l'executiu.

Els portaveus del Partit Popular, Ciutadans i Vox han agraït que durant la seva primera intervenció el president valencià hagi reconegut que els governs, també el Consell, no van ser conscients de l'abast que tindria l'expansió de la pandèmia. Puig ha assenyalat que la perspectiva històrica ajudarà a conèixer per què no van anticipar l'amenaça que suposava el virus, i ha afirmat que ara, "enmig de la crisi sanitària, no és el moment de centrar-se en aquesta valoració".

La líder del Partit Popular, Isabel Bonig, ha defensat la necessitat d'arribar a un acord perquè en aquest moment cap ciutadà “entendria la confrontació política”. "Ara bé, el suport i la lleialtat no són ni submissió ni mutualització de les errades”, ha puntualitzat. Bonig ha avançat algunes de les propostes que posarà sobre la taula durant la negociació que s'iniciarà la setmana vinent, com reduir l'estructura del Consell i destinar els fons que aquesta mesura alliberi a assumir el pagament de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors autònoms i a bonificar de manera extraordinària el personal sanitari.

També s'ha mostrat favorable a l'entesa el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, que ha agraït les disculpes de Puig, i que ha demanat que es creï una comissió de treball en les Corts per materialitzar el pla de reconstrucció. Cantó també ha suggerit al cap del Consell “canviar de socis" o, com a mínim, "ampliar-ne el nombre”.

El més crític amb la gestió del govern valencià ha sigut el portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, que després d'agrair la sinceritat del president valencià, ha acusat el Consell i el govern espanyol de “passar-se les pilotes entre institucions”. “Tampoc vostès han complert les promeses que han fet, com per exemple la posada en marxa dels hospitals de campanya”, ha afirmat.

El coronavirus ja ha generat una despesa de 341 milions

Ximo Puig ha aprofitat la seva compareixença a les Corts per explicar que la Generalitat Valenciana ha abonat o compromès ja el pagament de 341 milions d'euros a combatre l’expansió del coronavirus. En concret, s'han destinat 145 milions a mesures sanitàries, 52,5 dels quals corresponen a la compra de material sanitari. La resta pertanyen a les ajudes a empreses i treballadors, amb 123 milions; mesures d'inclusió i investigació, amb 41; actuacions en l’àmbit educatiu i cultural, amb 27, i mesures de neteja i informació, amb 5.