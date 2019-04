El govern valencià cedeix a l'Ajuntament de Castalla la casa d'Enric Valor perquè hi faci un museu sobre l'escriptor

El ple del Consell ha aprovat cedir gratuïtament a l'Ajuntament de Castalla (l'Alcoià) l'ús de la casa natal d'Enric Valor, situada al carrer Major de Castalla, perquè sigui utilitzada com a museu literari de l'escriptor.

La Generalitat Valenciana cedirà l'immoble per un període de 10 anys, que s'ampliarà automàticament amb pròrrogues successives d'un any, fins a un màxim de 30. L'Ajuntament, per la seva banda, es compromet a realitzar les obres d'adequació, recuperació, rehabilitació i reparació de l'edifici que siguin necessàries durant tot el període de cessió.

Referent literari i filològic

Enric Valor va ser un escriptor i gramàtic valencià que va destacar pel seu treball de recuperació de la literatura oral mitjançant la recopilació de rondalles, així com per la publicació del conegut com a 'Cicle de Cassana', una trilogia de novel·les ambientada al sud del País Valencià. A més, en l'àmbit de la lexicografia i la gramàtica, va ser un dels principals promotors de l'estandardització i normativització del valencià.