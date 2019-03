L'anticicló provoca que Alacant, Castelló i València superin els límits de contaminació

Alacant, Castelló i València estan entre les 11 ciutats de l'Estat en què la qualitat de l'aire, lluny de millorar, "es manté" igual o fins i tot "empitjora" i supera el nivell fixat per la Comissió Europea en 50 micrograms de partícules toràciques en suspensió per metre cúbic. Així ho diu l'últim informe d'Ecologistes en Acció, que assenyala que la situació a les tres ciutats és compartida per les altres grans urbs de la façana mediterrània, com ara Barcelona i Tarragona. Per contra, en la resta de l'Estat, tot i el domini de l'anticicló durant les últimes setmanes, la situació és menys preocupant.

La ciutat que ha posat en marxa més mesures en aquest sentit és Alacant, on s'ha restringit les operacions portuàries. De fet, aquesta prohibició ja es va aplicar a la ciutat a principis de setmana, tot i que dijous es va suspendre davant una eventual millora de la situació. Avui però, s'ha tornat a instaurar.

Per contra, a Castelló i a València no s'ha aplicat encara cap mesura, si bé la capital valenciana suma ja "deu dies amb nivells alts o molt alts", en els quals s'han superat els nivells legals i els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, segons reconeix el mateix informe.

L'origen d'aquesta situació està en la combinació de dos factors, la contaminació generada diàriament a les grans ciutats i un escenari meteorològic dominat per la falta de vent, la persistència d'un anticicló i, sobretot, dues entrades d'aire càlid acompanyat de pols sahariana.