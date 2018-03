Alfonso Rus nega la caixa B del PP valencià i posa la mà al foc per Francisco Camps i Mariano Rajoy

L'expresident de la Diputació de València i del Partit Popular provincial, Alfonso Rus, ha negat aquest dijous l'existència de finançament il·legal al partit provincial i ha assegurat que posa "la mà al foc" per l'expresident de la Generalitat Valenciana i de la formació conservadora a escala autonòmica, Francisco Camps.

En declaracions als periodistes abans de comparèixer a la comissió de les Corts que investiga la gestió de Fira València, Rus ha assegurat que el PP de la província de València "mai s'ha finançat" amb diner negre, i creu que tampoc ho va fer l'autonòmic, encara que ha subratllat que no pot parlar per aquesta part.

Alfons Rus posa "la mà al foc" per Camps i Rajoy

Rus ha explicat que posa "les mans al foc" per Camps perquè el coneix i sap que és una persona "molt treballadora i molt pendent dels altres", i al seu judici no ha de deixar el Consell Jurídic Consultiu (CJC), ja que això significaria donar "la raó als que diuen que és culpable".

"També vaig dir que l'hi ficaria pel 'yonki' dels diners, i em vaig cremar, però amb Camps, no", ha fet broma amb els periodistes en al·lusió a l'exgerent de l'empresa pública Imelsa Marcos Benavent.

"Normalment un president de la Generalitat no s'ocupa de les finances del partit", ha defensat Rus, a qui no li han sorprès les declaracions de l'ex secretari general del PP valencià Ricardo Costa, que va reconèixer l'existència de finançament il·legal en aquest partit, ja que "cadascú ha de defensar-se, amb raó o sense raó".

Mà al foc també per Mariano Rajoy

Alfonso Rus també ha explicat que posa la mà al foc pel president del govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, per ser "una persona honesta, treballadora i lluitadora", encara que ha admès que el va molestar que ningú li donés una explicació quan el van apartar del partit arran de la seva detenció i investigació pel cas Imelsa.

L'exdirigent popular ha assenyalat que no va ser en cap reunió amb l'extresorer del PP Luis Bárcenas, a qui ha dit que no coneixia més enllà d'haver-lo vist en alguna executiva nacional i que li "va cridar l'atenció perquè anava molt ben arreglat".

Sobre la seva situació processal, ha explicat que està "molt tranquil", i que si hi ha alguna cosa que ha fet malament, ho assumirà. Rus ha subratllat que al principi li va doldre que l'apartessin del partit i "li giressin l'esquena", però després va entendre que el PP "és més que Rus" i que encara que ja no és militant, segueix votant el PP. "Hauria necessitat una explicació" com, segons ha dit, van rebre Francisco Camps i Rita Barberá.