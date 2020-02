260x366 L'exregidor socialista Alfred Costa, proposat com a nou director general d'À Punt pel consell rector de la corporació valenciana / À PUNT L'exregidor socialista Alfred Costa, proposat com a nou director general d'À Punt pel consell rector de la corporació valenciana / À PUNT

L'exregidor socialista Alfred Costa serà el nou director general d'À Punt durant els pròxims tres anys i substituirà l'actual màxima executiva, la periodista Empar Marco, si així ho referenden les Corts Valencianes. Aquesta ha sigut la decisió del consell rector de la corporació valenciana després d'una jornada maratoniana que ha començat aquest matí a les 9 h.

Segons ha pogut confirmar l'ARA de fonts del consell rector, la designació de Costa s'ha produït després de tres votacions, menys de la meitat de les set que van caldre per triar Empar Marco. El resultat de l'elecció ha sigut de sis vots a favor de l'aspirant escollit, el suport mínim fixat per la llei de la corporació valenciana, i quatre per a l'altre finalista, Francesc García Donet. La victòria d'Alfred Costa també s'ha produït en les dues fases prèvies a la votació final, la d'avaluació del projecte i la d'entrevista.

Un dels fets més destacats de la figura de Costa és el seu posicionament polític, ja que després del tancament de Canal 9, cadena on va treballar durant 23 anys, va exercir de regidor de Cultura, Comunicació i Festes en el govern municipal del PSPV a l'Ajuntament de Torrent (l'Horta). Pel que fa a la seva etapa en l'antiga Radiotelevisió Valenciana, va ocupar càrrecs com el de subdirector de programació, cap de secció de ficció seriada i responsable del departament de nous projectes i entreteniment. A aquesta experiència suma la de director de compres d'una distribuïdora de cinema a Barcelona i la de periodista a RNE. En aquests moments desenvolupa les tasques de cap d'emissions d'À Punt.

Alfred Costa s'ha imposat a l'altre finalista, Francesc García Donet, administrador de l'empresa On Air, on ha dirigit diversos projectes audiovisuals. Amb tot, un fet destacat del currículum també era la seva vinculació política, ja que va exercir les tasques d'assessor en el gabinet de l'exministre d'Administracions Públiques durant el govern del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, el valencià Jordi Sevilla.

Convalidació per les Corts Valencianes

La designació de Costa haurà de ser convalidada ara per la comissió de Radiotelevisió Valenciana i l’Espai Audiovisual de les Corts Valencianes. Per donar el vistiplau a la candidatura de l'actual cap d'emissions de la cadena, serà necessària la majoria absoluta de la comissió, uns vots dels que no disposen el PSPV, Compromís i Unides Podem, les tres formacions que donen suport al govern valencià. És per això que caldrà el posicionament favorable del Partit Popular, Vox o Ciutadans, formació, aquesta última, que va ser la que va permetre triar Empar Marco ara fa tres anys.

La candidatura d'Alfred Costa ha sigut l'escollida entre 10 aspirants en què s'incloïen la periodista i directora de programes com Hermano mayor i Reforma sorpresa, Trini Arnau; l'excorresponsal de TV3 i exdirector d'informatius de Canal 9, Juli Esteve; el guionista i editor Pau Vergara; el director del diari El Periódico de Aquí, Pere Valenciano; el publicista Pepe Crespo; els productors Francesc García Donet i Paco Picó, i els periodistes Artur Balaguer i Germà Arroyo. Entre ells, no hi havia l'actual directora general, Empar Marco, que va decidir no presentar-s'hi.

Canvis en la presidència d'À Punt

A la renovació de la direcció general d'À Punt, s'hi sumarà en breu la del president del consell rector, Enrique Soriano, un càrrec més institucional que executiu. Soriano, exlletrat de les Corts Valencianes, ja ha comunicat el desig d'abandonar el càrrec, una dimissió que podria materialitzar-se un cop es tanqui el relleu d'Empar Marco.