Anticorrupció pacta amb 10 dels acusats per la visita del Papa a València abans del judici

La Fiscalia Anticorrupció ha aconseguit acords de conformitat amb una desena dels 23 acusats que a partir del pròxim dilluns seran jutjats a l'Audiència Nacional per la contractació de la trama Gürtel per a l'organització de la visita del papa Benet XVI a València l'any 2006. El pacte, que ha desvetllat aquest matí la SER, i al qual el ministeri fiscal espera que se sumin més processats durant les pròximes hores, implica que a canvi d'una rebaixa de les penes de presó els processats tornin tots els diners que hagin rebut il·lícitament, així com que reconeguin dels fets.

Entre els processats hi ha l'expresident de les Corts valencianes i exdirector general de la Policia Nacional, Juan Cotino, que s'enfronta a una petició d'11 anys de presó. Amb tot, és l'exdirector de la televisió pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno qui acumula la petició més alta de pena, 40 anys. Als dos, cal sumar-hi el líder de la Gürtel, Francisco Correa, que s'enfronta a una petició de 38 anys de presó; el seu número dos, Pablo Crespo, a una de 37; Álvaro Pérez, el Bigotes, també a una de 37; i el considerat blanquejador del grup i exvicepresident de Repsol YPF, Jose Ramón Blanco Balín, a una de 18.

Als processats se'ls imputen els delictes d'associació il·lícita, prevaricació, malversació, frau, falsedat contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i suborn en la contractació de pantalles i megafonia a empreses de la xarxa corrupta per als actes de la visita del pontífex.

Un sobrecost de 3,3 milions d'euros

Els fets que s'analitzaran seran la contractació i el lloguer de pantalles, el manteniment i la megafonia de l'esdeveniment, que va tenir un cost de 7 milions d'euros, i que va assumir RTVV. Segons el ministeri públic, Cotino, Pérez, Crespo, Correa i García "van acordar" atribuir a RTVV el cost del contracte per "apoderar-se directament dels fons públics" de la televisió valenciana, als quals l'aleshores director "tenia un accés més fàcil". D'aquesta manera, segons el fiscal, Pedro García va aconseguir "sostraure fons públics" de la RTVV per 3,3 milions d'euros, que es van repartir amb Correa, Crespo, Pérez i Blanco Balín.

El servei va ser adjudicat presumptament de manera irregular a Teconsa "gràcies a l'actuació voluntària i conscient" d'empleats de RTVV als quals la Fiscalia també acusa, com Ricardo Calatayud, Luis Sabater Balaguer, Antonio de la Vídua, Juan Prefaci, Encarnación Pérez, José Llorca, Vicente Sanz i Salvador Benjamí Íñiguez.