Arxiven la causa contra l'alcalde de València per no facilitar l'expedient d'una enquesta fallera a un assessor del PP

El jutjat d'instrucció número 9 de València, que investigava l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, per negar a l'oposició l'expedient d'una enquesta sobre les Falles del 2017 a un assessor del grup popular, ha decidit l'arxivament de les actuacions en considerar que Ribó no ha incorregut en els delictes denunciats, prevaricació i impediment de l'exercici dels drets cívics, perquè el primer edil "es va basar i va confiar en el bon criteri del tècnic en dret i experimentat secretari general de l'Ajuntament", tal com va defensar l'alcalde quan va anar a declarar. Ribó va assegurar que la negativa inicial a facilitar la documentació que sol·licitava el grup del PP es va basar "en un informe del secretari municipal".

El magistrat afirma que l'alcalde de València tampoc va obrar "de manera arbitrària", ja que en el seu informe el secretari va sustentar la decisió "amb base jurídica suficient per a la denegació temporal de la informació".

La resolució explica que, un cop sol·licitada pel PP, en comptes de negar la informació Ribó la va "diferir fins que finalitzés l'expedient sancionador per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)". El jutge també recorda que el lliurament final de l'expedient es va produir el 27 de març.

El magistrat posa en relleu que "no consten" recursos formalitzats pel Partit Popular davant la negativa de l'alcalde "transcorrent el mes sense exercitar-los, de manera que la conseqüència va ser la fermesa d'aquesta resolució per inacció dels denunciants". Per això, conclou: "No pot parlar-se de privació de drets o impediments d'exercici de drets quan tenint l'oportunitat de fer-los valer mitjançant remeis legals coneguts per haver sigut expressament notificats no s'utilitzen".