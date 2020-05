Arxiven la causa per l'adquisició de l'empresa que va organitzar la F1 de València

El jutjat d'instrucció número 2 de València ha arxivat la investigació sobre la compra per part de la Generalitat Valenciana de l'empresa Valmor Sports, encarregada de l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 de València, pel cost d’un euro. Amb aquesta operació, l’administració autonòmica va assumir el deute de 34 milions que arrossegava la companyia propietat de Bankia, l’empresari i president del Vila-real CF, Fernando Roig, i l'expilot de motociclisme Jorge Martínez, Aspar.

Segons la resolució de la magistrada Beatriz Carmen Sobremonte, la mesura es va adoptar "purament i simplement" per la voluntat del funcionari o polític corresponent i va ser la solució "menys onerosa". Per fer aquesta valoració, la jutge, que ha assumit el criteri de la Fiscalia Anticorrupció i s’ha oposat al de l'Advocacia de la Generalitat, s’ha basat en l’informe fet pel Tribunal de Comptes, que va considerar que l’operació no va generar cap perjudici econòmic a l’administració autonòmica. "Era manifest que Valmor [fruit de la situació de fallida en què es trobava] no podia continuar organitzant el Gran Premi i que aquesta impossibilitat generava unes pèrdues milionàries i un descrèdit per a la Comunitat", afirma Sobremonte.

La magistrada defensa que l'adquisició de les participacions de Valmor era una de les "solucions" per evitar la penalització [de 70 milions] imposada per la Formula One Administration (FOA), l’empresa organitzadora del campionat automobilístic, i així poder continuar amb la celebració de l'esdeveniment esportiu. Igual que la jutge, la Fiscalia Anticorrupció creu que la decisió de l’expresident valencià Alberto Fabra va ser la mesura "menys perjudicial" perquè permetia celebrar la cursa i evitar la penalització de la FOA.

A diferència del ministeri públic, l’Advocacia de la Generalitat ha defensat que l’informe presentat per l’administració valenciana i que va servir per dur a terme l’operació va ser elaborat pel grup Garrigues per defensar els interessos dels propietaris de Valmor i no els de les arques públiques. Per a la instructora, aquesta és només "una possible interpretació dels fets".

Dues peces encara pendents

Després de l'arxivament de la investigació sobre la compra de Valmor Sports fet públic aquest dimarts i del tancament de la causa sobre la construcció del circuit de Fórmula 1 de València que es va produir al juliol, encara hi ha obertes dues peces més sobre l’organització del Gran Premi. Es tracta de la relativa a ls contractes realitzats per Circuit del Motor, l'empresa pública encarregada de l'organització de la cursa, amb determinats proveïdors que resultaven adjudicataris per ordre de Valmor i una segona en la qual està imputat l'expresident Francisco Camps, que se centra en el disseny del traçat automobilístic, una actuació que va costar 90 milions d'euros.