Atempten contra la seu de Compromís i d'Acció Cultural del País Valencià amb pintades anticatalanistes

La seu de Compromís a València i el Centre Octubre de Cultura Contemporània, on tenen la seu Acció Cultural del País Valencià i el setmanari 'El Temps', van ser atacats la nit passada i aquest matí s'han despertat amb diverses pintades anticatalanistes. Els edificis també han aparegut amb llaços blaus que atribueixen les accions a un suposat Comitè de Defensa del Regne de València, sigles que emulen els Comitès de Defensa de la República a Catalunya.

. @AccioCulturalPV @lambdavalencia i @compromis hem patit pintades amb amenaces i insults que desqualiquen als autors, una minoria marginal, violenta i antidemocràtica. Que no ens distreguen de la nostra feina: nosaltres som cada dia més pic.twitter.com/brK0tCNPSG — Acció Cultural PV (@AccioCulturalPV) 17 de juliol de 2018

Compromís i Acció Cultural del País Valencià han condemnat avui els fets i han assegurat que les pintades no aconseguiran que facin cap pas enrere en les seves reivindicacions. La més contundent ha sigut la formació valenciana, que mitjançant un comunicat ha defensat que el nou atac evidencia "la impunitat que senten aquelles persones que no respecten les normes democràtiques". "No ens acoquinem i continuarem defensant la llibertat i els valors democràtics com la majoria social del nostre territori", han subratllat des de la formació taronja.

Aquestes agressions es produeixen després de les que va patir ahir l a Facultat de Psicologia de la Universitat de València amb una pintada a favor del dictador Francisco Franco. La setmana passada ja van aparèixer pintades que defensaven el mausoleu del Valle de los Caídos i anaven en contra de la immigració. També han patit pintades les seus del col·lectiu Lambda (de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) i de l'associació cultural Ca Bassot de Burjassot (l'Horta).