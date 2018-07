Atempten contra la Universitat de València amb pintades a favor de Franco

La Facultat de Psicologia de la Universitat de València s'ha despertat avui amb una pintada a favor del dictador Francisco Franco que comparteix missatge amb les registrades la setmana passada quan van aparèixer altres escrits en defensa del mausoleu del Valle de los Caídos i en contra de la immigració.

Els lemes de les pintades d'avui són “España aguanta, que Franco se levanta”, i les de la setmana passada “Católico social nacional” i “Arriba España STOP inmigración”. Un atac que també va patir la façana de la seu de Compromís per Crevillent (Baix Vinalopó), on va aparèixer escrit: "El Valle no se toca".

L'aparició de les pintades ha coincidit amb l'anunci del govern del PSOE d'exhumar les restes mortals de Franco del Valle de los Caídos.

El Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) ha denunciat al seu compte de Twitter que la Universitat de València “torne a ser víctima d’un atac feixista”.