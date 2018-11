L'Audiència Nacional jutjarà les cúpules de Bancaixa i el Banc de València pel "desfalc" de 750 milions d'euros

L'Audiència Nacional ha obert judici contra les últimes cúpules directives de Bancaixa, entitat que posteriorment va passar a formar part de Bankia, i del Banc de València, que va ser adquirit per CaixaBank, per presumptes irregularitats en inversions immobiliàries a Mèxic a través del grup Grand Coral que van ascendir fins als 750 milions d'euros i que, segons la instrucció que va dur a terme la jutge Carmen Lamela, van suposar "una autèntica operativa de desfalc".

En la causa s'investiga José Olivas, expresident de les dues entitats i de la Generalitat Valenciana, juntament amb 47 persones més, entre elles dos empresaris de Benidorm, Juan Ferri i José Baldó, que, segons Lamela, haurien estat, sumats a un altre empresari, Juan Poch, els receptors de "l'operativa de desfalc" amb la qual van acumular beneficis de prop de 170 milions d'euros. Alguns dels altres acusats són l'expresident del Banc de València, Antonio Tirado, i dos exdirectius de l'entitat, Aurelio Izquierdo i Domingo Parra.

La Fiscalia Anticorrupció i el Fons de Garantia de Dipòsits acusa els exdirectius dels delictes d'apropiació indeguda, administració deslleial i blanqueig de capitals i ha imposat fiances de responsabilitat civil que sumen 1.438 milions d'euros. De fet, els acusats disposen de 24 hores per dipositar 640 milions d'euros amb la finalitat d'assegurar les presumptes responsabilitats civils que els podrien imposar de manera conjunta i solidària.

Pel que fa a les penes, el ministeri fiscalia sol·licita sis anys de presó per a Olivas per apropiació indeguda i dos per a Tirado. L'exconseller delegat del Banc de València Domingo Parra s'enfronta a una pena de 12 anys, a més d'un delicte de blanqueig de capitals, del qual també s'acusa l'exdirector financer de Bancaixa, Aurelio Izquierdo.

El judici analitzarà les operacions immobiliàries de la societat grup Grand Coral a Mèxic, que, amb un cost de 750 milions d'euros, van suposar "una autèntica operativa de desfalc" de Bancaixa i el Banc de València, segons assegura la instrucció.

Els empresaris Juan Ferri i José Baldó també seran jutjats per un altre cas de desfalc i frau a Hisenda, en aquesta ocasió protagonitzat per la CAM, entitat adquirida pel Banc Sabadell, en què s'investiguen diverses operacions immobiliàries a la República Dominicana i Mèxic.