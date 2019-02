L'Audiència de València condemna a 15 anys de presó un home per haver violat durant 5 anys la seva filla

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a una pena de presó de 15 anys per un delicte continuat d'agressió sexual un home que va violar la seva filla menor d'edat en repetides ocasions durant, almenys, cinc anys.

La resolució també estableix que el condemnat no podrà comunicar-se amb la víctima ni acostar-se-li durant 24 anys. A més, el progenitor perdrà la pàtria potestat de la menor i haurà de sotmetre's a un programa d'educació sexual.

Els fets van succeir a l'habitatge familiar entre els anys 2011 i 2016, quan la menor tenia entre 10 i 15 anys. Segons explica la sentència, el pare aprofitava que la mare vivia a Albacete, on treballava en una casa com a empleada de la llar interna, per sotmetre la seva filla a tocaments i forçar-la sexualment.

Aquesta conducta es repetia entre dues i tres vegades per setmana. El condemnat atemoria la nena amb la idea que aniria a l'infern si explicava alguna cosa i l'amenaçava amb fer mal a la seva mare. Quan la víctima va créixer, el pare va començar també a utilitzar la intimidació i la violència contra ella. Així, li tapava la boca per impedir que cridés o li clavava cops amb les mans o altres objectes si intentava deslliurar-se de les agressions sexuals.