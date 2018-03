Un municipi valencià crida contra "la imposició" del govern espanyol de retolar els senyals de trànsit en castellà

Centenars de persones s'han concentrat aquest divendres davant l'Ajuntament de Bellreguard (la Safor) per protestar contra el requeriment de la delegació del govern espanyol al País Valencià perquè el municipi retoli els senyals de trànsit també en castellà o almenys en castellà, ja que a hores d'ara només ho són en valencià.

El mateix dia que finalitza el termini concedit pel govern espanyol, veïns del municipi i representats d'associacions, partits polítics i sindicats han mostrat el seu rebuig al requeriment, defensant que aquest argumenta "un fals bilingüisme per intentar disfressar el model d'assimilació lingüística que volen imposar, no respectant la diversitat lingüística i cultural de l'estat espanyol", segons expressa el manifest de la concentració.

El text remarca la voluntat dels concentrats de "posar-se al costat del poble de Bellreguard i el seu ajuntament per fer efectiva la reivindicació legítima de viure plenament en valencià i fer front a les amenaces per part del govern espanyol". "Tenim el dret de parlar la nostra llengua i no acceptarem cap imposició que vulneri els nostres drets com a valencians i valencianes", finalitza el manifest.

540x306 Concentració davant l'Ajuntament de Bellreguard contra el requeriment del govern espanyol per deixar de retolar el senyals de trànsit únicament en valencià. / JOSÉ SOLER / ACN Concentració davant l'Ajuntament de Bellreguard contra el requeriment del govern espanyol per deixar de retolar el senyals de trànsit únicament en valencià. / JOSÉ SOLER / ACN

"En 40 anys de democràcia no ha hagut mai cap polèmica"

Moments abans de la concentració, l'alcalde del municipi, Àlex Ruíz, ha explicat que la localitat té un reglament des del 1993 que estableix l'ús preferencial del valencià i ha assenyalat que el municipi ha contestat al requeriment demanant que el govern espanyol reconsideri la seva decisió i que protegeixi el valencià tal com reclama la Constitució quan insta a preservar la diversitat i riquesa cultural de l'estat.

"En 40 anys de democràcia no ha hagut mai cap polèmica sobre la llengua, som un poble valencianoparlant, ha governat el Partit Popular 12 anys i mai ningú s'ha plantejat modificar el reglament d'ús preferencial del valencià", ha subratllat l'alcalde. El batlle ha manifestat que l'ajuntament exhaurirà totes les vies administratives i judicials "per fer allò que la ciutadania ens demana, que és que vol viure en valencià".

El coordinador d'una de les entitats convocants, la Plataforma pel Dret a Decidir, Toni Infante, ha explicat que no entén la voluntat "d'imposició" del requeriment i ha manifestat que creu que el PP el que intenta és "tapar" els casos de corrupció i el canvi cap a un model social que no li agrada.

A més de la Plataforma pel Dret a Decidir, entitats com Acció Cultural del País Valencià, la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Bellreguard, el Moviment de Renovació Pedagògica Col·lectiu de Mestres de la Safor, l'Escola d'Estiu Marina-Safor, la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià, Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, Joves pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua del País Valencià o l'Ateneu Popular de Bellreguard la Roda han donat suport a la iniciativa. Així mateix, també han estat presents partits polítics com el Bloc Nacionalista Valencià, Compromís, Esquerra Republicana del País Valencià, Esquerra Unida, Podem, Poble Lliure País Valencià o les agrupacions del PSPV de la Safor. La concentració ha finalitzat amb un petit concert del grup Al Tall, que s'ha tornat a reunir per interpretar quatre cançons, entre les quals la més aclamada ha estat el 'Tio Canya'.