Reokupen un centre social a València després que la policia intentés desallotjar-lo

L'intent de desallotjament del Centre Social l'Horta al barri de Benimaclet de València ha acabat aquest dilluns amb la reokupació de l'immoble, una antiga alqueria, per prop d'un centenar de persones que s'havien concentrat a les portes de l'antic habitatge per oposar-se a l'actuació policial duta a terme a instàncies del jutjat d'instrucció número 13 de València.

Els agents han abandonat el recinte sense concloure l'actuació i després d'alguns moments de tensió amb els manifestants, amb càrrega inclosa quan la gent congregada ha desbordat la línia policial, segons ha informat l'agència Efe.

El centre social @CSOA_Horta és una antiga alqueria del barri de Benimaclet de València pegada a la ronda nord, amenaçada pel PAI i per la SAREB. Acull nombroses activitats de diferents moviments socials de la ciutat i te un hort urbà. pic.twitter.com/aydQneB9JN — Miquel Ramos (@Miquel_R) December 14, 2020

Fonts del col·lectiu que gestiona el centre social okupat han afirmat a Efe que l'ordre que ha tramitat el jutjat tan sols afectaria una part de la parcel·la on és l'alqueria: en concret, només 100 metres dels 10.000 de què consta la parcel·la, i entre aquests no hi hauria l'antic habitatge.

Les mateixes fonts han explicat que el col·lectiu ja hauria rebut quatre notificacions prèvies per comunicar-los l'ordre de desallotjament de la propietat, que pertany a la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb). També han denunciat que aquest dilluns els agents de la Policia Nacional han actuat només sobre l'antiga alqueria, i no sobre els cultius als quals sí que afectaria l'ordre.

La versió dels representants veïnals difereix de la transmesa a l'ARA pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià. Aquestes fonts han afirmat que l'actuació policial, iniciada arran d'una petició de desallotjament de l'alqueria fet per la Sareb el 2019, "afecta el conjunt de la propietat".

Crítiques a l'actuació policial des de Compromís, Podem i Esquerra Unida

La protesta contra el desallotjament del centre social ha comptat amb la presència d'alguns dirigents polítics, com la diputada de Compromís Papi Robles. De fet, formacions com Esquerra Unida, Podem i Compromís mateix han criticat públicament l'actuació policial i n'han responsabilitzat la Delegació del govern espanyol. També ho ha fet l'alcalde de València, Joan Ribó, que ha destacat que a l'immoble "ni hi viu ni hi dorm gent", i ha defensat que el centre "ha desenvolupat una tasca social molt important al barri".