El Bigotes ratifica que va ser Francisco Camps qui va ordenar contractar la Gürtel

El qui va ser el màxim responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha assegurat aquest dijous al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que tots els contractes adjudicats per la Generalitat Valenciana a la trama Gürtel estaven ordenats per l'expresident Francisco Camps, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.

Així ho ha manifestat el Bigotes en una declaració de més de tres hores al magistrat que investiga si va ser Camps qui va ordenar adjudicar a Orange Market, l'empresa de la trama Gürtel que treballava al País Valencià, l'estand per a l'edició de Fitur del 2009, una de les poques adjudicacions del Consell de Camps vinculades a la Gürtel que no haurien prescrit.

El contingut de la declaració d'avui ha reproduït el testimoni que el responsable de la trama al País Valencià ja va oferir ara fa un any durant el judici pel finançament il·legal del PP valencià. Aleshores Pérez va assegurar que Camps era qui donava les instruccions a l'ex secretari general dels populars, Ricardo Costa, per adjudicar projectes a Orange Market i facturar a altres empresaris "si volien cobrar".

"És l'únic que podia fer-ho, era el que em demanava la feina sempre perquè jo li plorava, era el meu amic en aquella època, recordi la famosa trucada en què em deia 'amiguet de l'ànima'", va explicar el Bigotes durant el judici.

Álvaro Pérez ha arribat a l'Audiència Nacional aquest matí amb un furgó policial procedent de la presó madrilenya de Valdemoro, on compleix una condemna de 18 anys per dos procediments judicials: els contractes de la Generalitat Valenciana per a Fitur i el finançament il·legal del PP valencià.

Dues persones assenyalen Camps

El Bigotes és la segona persona que aquesta setmana ha assenyalat Camps davant el jutge De la Mata. Dilluns passat va ser Costa qui va ratificar el que ja va dir durant el judici, quan va assegurar que va ser el seu antic cap i expresident valencià qui va decidir contractar Orange Market per organitzar els actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les estatals del 2008.

Això sí, Costa va subratllar que no sabia si la Generalitat Valenciana també contractava la trama Gürtel, perquè ell era dirigent del partit i no de l'administració pública, si bé fonts jurídiques van confirmar que el Consell que llavors encapçalava Camps sí va adjudicar projectes a Orange Market.



El torn de Camps

Demà serà el torn de Francisco Camps, que haurà de declarar al jutge De la Mata com a imputat pels presumptes delictes de prevaricació i frau en l'adjudicació el 2009 d'un contracte a Orange Market per a l'organització de l'estand del País Valencià a Fitur.