El Bloc Nacionalista Valencià inicia el procés per canviar el nom de la formació amb una consulta telemàtica

La militància del Bloc Nacionalista Valencià decidirà al congrés que el partit celebrarà al juny quin ha de ser el nou nom de la formació, en una tria que la direcció pretén que simbolitzi el gir progressista de l'organització, i que podria incloure l'eliminació del mot "nacionalista" de la seva denominació.

L'elecció del nou nom del partit valencianista, formació que lidera la coalició Compromís, es durà a terme en dues fases: una primera, que se celebrarà entre el 14 i el 27 de març mitjançant dues votacions telemàtiques on es triarà entre les denominacions proposades pels representants de l'organització del congrés, i una definitiva, que es durà a terme durant el mateix conclave, en què també es podrà esmenar la denominació finalista.

Per a Vicent Marzà, coordinador de la redacció de la ponència política: "Aquest congrés ha de suposar una nova reformulació del valencianisme. Seguint l’exemple dels nostres predecessors, que van saber adaptar-se als seus temps i fer avançar el nostre projecte, les dones i els homes del Bloc apostem per una renovació ideològica i una refundació organitzativa".

En la mateix línia s'ha expressat Maria Josep Amigó, coordinadora de la ponència d’estatuts, que ha defensat que aquesta reformulació "ha de ser visible i proactiva, en la qual la societat valenciana percebi una evolució en el projecte que aglutina el valencianisme polític d’esquerres".

"Més democràcia interna" i menys esforços per "qüestions accessòries"

Per la seva banda, el corrent sobiranista Bloc i País de la formació valencianista ha criticat la mesura en considerar que el canvi de nom "no és una prioritat" i sí que ho és "parlar del futur" del partit. Així ho ha dit el seu coordinador, Vicent Fernández i Capilla, que ha lamentat els esforços dedicats "a les qüestions accessòries". "Mentrestant, no tenim noves notícies sobre si Compromís serà una federació o no o quines iniciatives prendrem per millorar la democràcia interna en la coalició", ha afegit.

Per a Fernández i Capilla, la proposta de sotmetre a una consulta telemàtica un hipotètic canvi de nom del partit "contrasta molt amb les negatives a posar tots els mitjans de què ja disposem per facilitar la participació de la militància en el congrés". "Votarem els noms que ens propose la ponència sense que hi haja hagut un debat previ sobre aquesta necessitat. Mentrestant, però, la militància ha de sol·licitar la inscripció al congrés, tot i estar al dia en drets i deures, i s’hi neguen mecanismes de participació telemàtica".