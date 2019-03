Cantó serà el candidat de Cs a la presidència del govern valencià i Baldoví el cap de llista de Compromís al Congrés

En un debat polític on tot sembla paralitzat a l'espera de conèixer si Ximo Puig avança al pròxim 28 d'abril les eleccions a les Corts Valencianes per intentar beneficiar-se de la mobilització dels votants progressistes que tothom pressuposa en els comicis al Congrés de Diputats i, alhora, arrapar suports a Compromís, que no comptaria amb el vent a favor que atorguen als valencianistes les eleccions municipals i uns comicis en clau autonòmica; ahir dissabte es van confirmar dos candidats més per a la marató política de la pròxima primavera al País Valencià.

El primer es tracta de Toni Cantó que, com estava previst, serà el candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat Valenciana després ser escollit amb el 93% dels vots en unes primàries amb una participació de només 671 militants, a la de Compromís s'han inscrit 49.700, i la concurrència de sis candidats, tots a excepció de l'exactor, totalment desconeguts.

El segon nom no és altre que el del valencianista Joan Baldoví, que ahir va ser designat com a cap de llista de Compromís al Congrés de Diputats, després que l'exalcalde de Sueca hagi estat l'únic militant de la coalició que ha optat a encapçalar la candidatura.

651x366 El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, en una imatge d'arxiu / BALLESTEROS / EFE El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, en una imatge d'arxiu / BALLESTEROS / EFE

Amb la tria de Cantó i Baldoví es confirmen dos noms a unes candidatures dels partits valencians amb, fins ara, poques sorpreses, i on la presidència de la Generalitat Valenciana se la disputaran Ximo Puig, Isabel Bonig, Mónica Oltra, Toni Cantó i Rubén Dalmau.

Un cop confirmats els noms, l'únic gran element que queda per designar és la data. L'espera no serà però, massa llarga, ja que el termini per avançar les eleccions a les Corts Valencianes finalitza aquest dimarts. 72 hores més per alimentar un debat que, com és habitual, sembla interessar més a periodistes i politòlegs que als ciutadans.