Carlos Fabra assegura que el PP està "regular tirant a pitjor" perquè no soluciona "els temes que ha de resoldre"

L'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra ha afirmat aquest dijous que veu al Partit Popular "regular tirant a pitjor", perquè no soluciona "els temes quan s'han de resoldre" tot i que ha assegurat que "tenen temps per millorar". El polític castellonenc també ha assegurat que posa "la mà al foc 20 vegades" per Francisco Camps ja que el considera "la persona més honesta i més honrada que he conegut en la meva vida".

Fabra s'ha pronunciat en aquests termes abans d'entrar a la comissió de les Corts Valencianes que investiga la gestió de Fira València, a la qual ha estat citat al costat dels expresidents de les diputacions de València, Alfonso Rus, i d'Alacant, José Joaquín Ripoll.

Sobre les declaracions de l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa que va assegurar que en el partit existia finançament il·legal i que l'expresident dels populars valencians Francisco Camps n'era coneixedor, Fabra ha afirmat que aquestes paraules corresponen a una estratègia de "legítima defensa".

L'exdirigent provincial ha afirmat que cap empresari de Castelló va finançar amb diner negre el PP i ha assegurat que "mai" ha conegut a Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel, i que aquesta no va tenir "accés "ni al partit de la província ni a la Diputació de Castelló.