L'Ajuntament d'Alacant canvia la denominació franquista de 36 carrers

El ple de l'Ajuntament d'Alacant ha aprovat avui per unanimitat el canvi de nom de 36 carrers de la ciutat que fins ara mantenien una denominació vinculada al franquisme.

L'actual regidor de Memòria Històrica, el socialista Fernando Marcos, s'ha felicitat perquè "la feina feta des del diàleg sempre té recompensa" i ha reclamat que en aquesta qüestió, "el soroll hauria d'haver estat al marge". Amb aquestes paraules, Marcos s'ha referit a l'intent de modificar la denominació dels carrers de la seva predecessora, Maria José Espuch, que no va traslladar al ple de la ciutat l'aprovació del canvi de denominació dels carrers, sinó que va optar per aprovar-lo en la junta de govern local. Des d'aleshores, Espuch sempre ha defensat la decisió per ser una mesura "tècnica i no política".

Espuch, que va abandonar les responsabilitats a l'àrea de Memòria Història arran del trencament entre PSPV, Compromís i Guanyar Alacant per la imputació de l'actual alcalde, Gabriel Echávarri, investigat pel presumpte fraccionament de contractes i per l'acomiadament d'una familiar del portaveu del Partit Popular, ha destacat que aquest pacte no equival a la proposta inicial de Compromís, però ha defensat que "en tot acord es produeixen cessions". Amb tot, Espuch, ha criticat que s'exclogui de la nova llista de carrers dones que sí que tenien espai en la seva proposta i que afectava 46 carrers.

Des del Partit Popular, el seu portaveu, Luís Barcala, ha qualificat la votació d'avui com "un moment històric" i s'ha felicitat perquè la seva decisió de portar als tribunals la primera proposta ha propiciat l'acord d'avui i ha "tornat la sensatesa al conjunt dels partits polítics".