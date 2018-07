El govern valencià valora el diàleg amb Catalunya però adverteix: "En cap cas acceptarem cap privilegi a ningú"

El govern valencià ha valorat positivament la reunió mantinguda ahir pels caps dels executius català i espanyol, Quim Torra i Pedro Sánchez, però ha reclamat que no s'atorgui "cap privilegi" a Catalunya i que les solucions no passin perquè el País Valencià "es torni a quedar enrere". Ho han dit el president i la vicepresidenta del Consell, Ximo Puig i Mónica Oltra, que aquest matí s'han felicitat per la recuperació del diàleg entre les dues institucions.

Ximo Puig ha considerat beneficiosa la nova etapa iniciada ahir a la Moncloa, però ha subratllat que "en cap cas" acceptarà que es doni "cap privilegi a ningú, perquè el problema territorial a Espanya no és només Catalunya i perquè existeix un problema greu d'infrafinançament i d'asimetries en el sistema [autonòmic]".

El cap del Consell creu que la reactivació de la comissió bilateral entre el govern espanyol i l'executiu català és una bona notícia, i ha indicat que el País Valencià aspira a tenir-la igualment. "El diàleg és sempre positiu, però no pot significar l'increment de les desigualtats a Espanya", ha defensat Puig.

540x306 Mónica Oltra durant una compareixença després de la reunió del govern valencià / GENERALITAT VALENCIANA Mónica Oltra durant una compareixença després de la reunió del govern valencià / GENERALITAT VALENCIANA

"No a costa dels interessos dels valencians"

Per la seva banda, Mónica Oltra, ha coincidit amb Puig a qualificar el diàleg entre els dos governs de "bona notícia", encara que ha subratllat que "qualsevol acord que s'aconsegueixi no pot ser a costa dels interessos dels valencians".

Oltra ha insistit que el diàleg "ha de servir per avançar en un model territorial en què ningú es quedi enrere", i ha afegit que "el primer problema que s'ha d'abordar a Espanya és millorar el finançament" i, "sobretot, el de les comunitats de l'arc mediterrani, i singularment el de la Comunitat Valenciana". "Estem òbviament contents, però les solucions no poden passar perquè la Comunitat Valenciana es torni a quedar enrere", ha recalcat Oltra.