Centenars de valencians mostren la seva solidaritat amb els dirigents polítics catalans empresonats

Centenars de ciutadans s'han manifestat aquesta tarda al País Valencià en dues concentracions per "reivindicar la llibertat dels presos polítics i els valors republicans". En concret, les protestes han tingut lloc a la ciutat de Castelló i d'Alcoi, on els assistents a les tradicionals Jornades de Sociolingüística de la capital de l'Alcoià han aprofitat l'ocasió per manifestar el seu rebuig a l'empresonament del candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, així com de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i dels consellers Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa.

Les concentracions han rebut el suport d'entitats com Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Plataforma Solidaritat amb Catalunya-Defensa de la Democràcia, l'entitat cultural El Tempir i Acció Cultural del País Valencià.

Des del Tempir, entitat que té seu a Elx, la capital del Baix Vinalopó, han expressat la seva "solidaritat i fraternitat amb les persones exiliades, preses i empresonades", i han reclamat "dignitat i llibertat d'expressió".

Per la seva banda, des d'Acció Cultural del País Valencià ha denunciat que l'empresonament dels dirigents polítics catalans és "una injustícia, un greu error polític, l'expressió d'una regressió autoritària molt preocupant, i el descrèdit per a un poder judicial parcial".

En el mateix sentit, formacions com Esquerra Republicana del País Valencià han expressat la seva solidaritat amb els companys de partit i dirigents polítics catalans empresonats.

Des del Bloc Nacionalista Valencià, tot i que orgànicament no ha realitzat cap comunicació, sí que ho han fet alguns dels seus dirigents, com el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, el portaveu a les Corts Valencianes, Fran Ferri, la diputada al Congrés, Martí Sorlí, i l'eurodiputat, Jordi Sebastià.