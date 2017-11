Centenars de valencians tornen a reclamar la llibertat dels dirigents catalans empresonats

Les mostres de solidaritat amb els membres del govern català i amb els presidents de l'Assemblea Nacional de Catalana i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats a diferents centres penitenciaris de la Comunitat de Madrid, continuen reproduint-se al País Valencià.

Si fins ahir ja s'havien dut a terme concentracions a les ciutats d'Alacant, Alcoi, Castelló, Elx, Pedreguer i València, ahir s'hi va sumar la capital de la comarca de la Safor, la ciutat de Gandia, on centenars de persones van reclamar l'alliberament dels dirigents de les dues organitzacions i dels representants de l'executiu de Junts pel Sí, així com la posada en marxa d'una solució democràtica a les demandes de la ciutadania catalana.

L'acte, convocat per Acció Cultural del País Valencià i diverses entitats socials de Gandia i la Safor, va comptar amb la presència dels dirigents de Compromís, Podem i Esquerra Republicana del País Valencià. Entre aquests dirigents hi havia la vicealcaldesa de Gandia, Lorena Milvaques; l'alcalde de Xeresa i president de la Mancomunitat de la Safor, Tomàs Ferrandis, i el primer edil de Bellreguard, Àlex Ruiz.

Els ciutadans concentrats a Gandia per reclamar l'alliberament dels dirigents catalans empresonats. / ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ

"Una solució política"

Els ciutadans concentrats van mostrar cartells amb lemes com "democràcia", "llibertat" i "diàleg", en un missatge que el portaveu d'Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, va resumir reclamant "una solució política a un problema polític, sobretot quan hi ha darrere una base social de més de dos milions de persones. Tota actuació que no aposti pel diàleg l'únic que farà és multiplicar el problema".

Gisbert també va manifestar la seva preocupació perquè l'aplicació de l'article 155 a Catalunya o la intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid "suposin l'inici d'una deriva recentralitzadora de l'Estat" i per l'empresonament d'uns dirigents sense que s'hagi produït "judici ni condemna".

A més, el portaveu d'Acció Cultural del País Valencià també va acusar "el govern central i dels grups mediàtics que li fan costat de protagonitzar una deriva molt agressiva, en la qual si no defenses l'article 155 t'acusen d'estar en contra de la llei".