Ciutadans proposa reformar l'Estatut per incloure la circumscripció electoral única al País Valencià

La votació sobre la reforma de la llei electoral valenciana s'acosta i els grups parlamentaris preparen els seus arguments per a un debat en què l'acord sembla força difícil. Si PSPV, Compromís i Podem el març passat van iniciar el tràmit legislatiu tot i no tenir el suport de Ciutadans per forçar la formació taronja a posicionar-se definitivament, ahir el partit que al País Valencià encapçala Mari Carmen Sánchez va fer el seu moviment i va anunciar la presentació d'una reforma estatutària que permeti transformar les tres circumscripcions electorals provincials en una única d'autonòmica com a pas previ a qualsevol altra iniciativa.

Des de Cs defensen que aquesta ha de ser la primera modificació per aconseguir una llei electoral "proporcional", que s'hauria de tramitar posteriorment, i van tancar la porta a incloure la seva proposta en un hipotètic intercanvi de vots, segons el qual les tres formacions d'esquerres donarien suport a la reforma de l'Estatut a canvi del vot favorable de Ciutadans a la modificació de la norma defensada per PSPV, Compromís i Podem i que el partit conservador considera "insuficient" tot i incloure la rebaixa del llistó electoral del 5% al 3% i les llistes desbloquejades i paritàries.

En aquest context, una de les principals preocupacions dels grups parlamentaris és determinar quina o quines formacions serien, als ulls dels ciutadans, les culpables que la reforma de la llei electoral no tiri endavant. En aquest dictamen podrien esdevenir clau els temps parlamentaris, perquè la proposta de PSPV, Compromís i Podem previsiblement es votarà abans que la de Ciutadans. Per contrarestar aquest desavantatge, ara des del partit taronja disposen de la proposta presentada avui, una norma per rebutjar la crítica de les formacions progressistes sobre una presumpta inacció dels conservadors en aquest debat.

L'única veu que ha valorat la proposta de Cs ha sigut el portaveu de Compromís a les Corts, Fran Ferri, que ha avançat que el seu grup donarà suport a la iniciativa de Ciutadans. Ferri espera que això generi una "contrapartida" i que Cs "per fi accepti la llei electoral que està damunt la taula". Un desig que des de la formació taronja han subratllat aquesta tarda que no es veurà complert.