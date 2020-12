Ciutadans frena l'intent del PP i Vox de reduir l'ensenyament del valencià a Alacant

Tal com va passar el gener passat, aquest dijous el Partit Popular ha donat suport a la declaració institucional presentada per Vox per reclamar a les Corts Valencianes que la ciutat d'Alacant s'inclogui a la llista de poblacions on l'estudi de l'assignatura de valencià és voluntari. Aquesta prerrogativa, coneguda com a exempció lingüística, va ser introduïda per la llei d'ensenyament aprovada l'any 1983 per als municipis de vuit comarques on el català no s'ha parlat mai o va desaparèixer abans del segle XX, u n aspecte que no va esmenar la norma de plurilingüisme aprovada el febrer del 2018 i que fixa un mínim d'un 25% d'hores lectives en valencià i castellà i entre el 15% i el 25% d'anglès a tot el territori valencià.

També com ara fa gairebé un any, la falta de suport de Ciutadans –que governa a l'Ajuntament juntament amb el PP– ha impedit l'aprovació de la declaració institucional per part del ple municipal. La formació taronja, no obstant això, ha modificat el seu posicionament d'ara fa uns mesos i ha passat del vot contrari a l'abstenció. "Només busquen polèmica. Les llengües estan per comunicar-se, no estem per remoure res quan existeix un consens tan gran amb la llei d'ús del valencià", ha defensat el regidor de Ciutadans, Antonio Manresa, durant la seva intervenció al ple. Amb tot, l es úniques formacions que han votat en contra han sigut el PSPV, Compromís i Unides Podem.

