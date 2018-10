Ciutadans del País Valencià pugen al Garbí per reclamar l'alliberament de Sànchez i Cuixart

Una trentena de valencians van pujar ahir al cim del Garbí (593 metres), a la serra Calderona, per reclamar l’alliberament de l 'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, així com "dels altres presos, processats i exiliats polítics". Convocat per l’entitat Solidaritat i República País Valencià, l'acte va esdevenir una mobilització de suport a les reivindicacions de l'independentisme català.

La crida d'aquesta plataforma se suma a d'altres expressades per col·lectius i dirigents polítics del País Valencià que, com el president de les Corts, Enric Morera , o els portaveus parlamentaris de PSPV, Manolo Mata ; Compromís, Fran Ferri, o Podem, Antonio Estañ, han expressat reiteradament la seva oposició a la presó cautelar imposada als polítics catalans. Inclús, tot i que de forma més tova, la vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, s'ha mostrat crítica amb la mesura.

Amb el d'ahir ja són nombrosos els actes que en l'últim any s'han convocat al País Valencià com a mostra de solidaritat amb la situació política que es viu a Catalunya. L'últim va tenir lloc a l'abril, quan es complien els sis mesos de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i coincidint amb la manifestació convocada per l'Espai Democràcia i Convivència a Barcelona.