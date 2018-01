Ciutadans questiona les ajudes a la promoció del valencià en funció de la línia editorial del mitjà

El grup parlamentari de Ciutadans (Cs) a les Corts ha reclamat al govern valencià que expliqui els criteris per a la concessió de subvencions "a mitjans catalans independentistes", en referència a les ajudes a la promoció del valencià de la conselleria d'Educació que, a més de publicacions valencianes (la pràctica totalitat) també inclouen catalanes com 'Directe.cat', 'Racó Català', 'Nació Digital', 'Vilaweb', 'Del Camp' i 'El PuntAvui'.

La diputada de Cs, Merche Ventura, ha afirmat que "volem estudiar la documentació en la qual es publica aquesta baremació i estarem vigilants davant qualsevol possible negligència”. La convocatòria ha concedit 900.000 euros per a premsa digital i la mateixa quantitat per a premsa impresa; per a les ràdios, 650.000 euros, i per a les televisions, 400.000 euros. Els requisits per accedir a aquestes ajudes és comptar amb una secció dedicada a continguts informatius sobre el País Valencià i estar redactada íntegrament en valencià.

La portaveu adjunta de la formació taronja ha afirmat que és "imprescindible el foment i l'aposta per la llengua pròpia dels valencians", tot i assenyalar com a criteri definitori la línia editorial dels mitjans: “Resulta inconcebible que es destini diners públics de tots els valencians a sis entitats catalanistes que sumen més de 120.000 euros".

En aquest sentit, Ventura ha criticat que “s'estigui malbaratant” diners públics “amb finalitats partidistes” en detriment d'altres àrees que competeixen a la conselleria d'Educació. “Què passa amb l'eliminació definitiva de barracons als col·legis o el reforç de les unitats d'educació especial?”, ha qüestionat Ventura, per a qui “és més que obvi el desinterès del conseller Marzà per millorar la qualitat de l'educació valenciana, més preocupat, en canvi, per acontentar a mitjans catalanistes afins”.