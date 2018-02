Ciutadans amenaça d'impedir la rebaixa de la barrera electoral al País Valencià

Ciutadans ha assegurat aquest migdia que no donarà suport a l'acord que la formació taronja ha estat negociant fins ara amb PSPV, Compromís i Podem per rebaixar la barrera electoral del 5% al 3% provincial, i que entre d'altres mesures, inclouria que les formacions polítiques es presentin a les eleccions amb llistes cremallera. Si Cs es manté en el plantejament anunciat avui, la reforma no podria aprovar-se donat que, sense el Partit Popular, que ja havia anunciat la seva negativa a la rebaixa, i la formació que presideix Albert Rivera, la resta de partits no disposen de la majoria de dos terços necessària per tirar endavant el canvi legislatiu.

L'encarregada d'explicar aquest posicionament ha sigut la seva portaveu, Mari Carmen Sánchez, que ha defensat que Ciutadans no donarà suport a una reforma que no inclogui el canvi de circumscripció provincial a circumscripció autonòmica amb l'objectiu que "els vots de tots els ciutadans valguin el mateix [la formació considera que existeix una sobrerepresentació de la província de Castelló". Aquesta modificació difícilment podrà aprovar-se en aquesta legislatura donat que el canvi de la circumscripció electoral exigeix una reforma estatutària. Per a Cs aquest endarreriment és un mal menor: "Volem una reforma de màxims. No volem un pedaç que s'haja de reobrir de seguida".

Un canvi "trampós"

El canvi de posicionament de Ciutadans ha estat interpretat per la resta de partits com una forma de bloquejar la negociació i impedir l'acord. Per al portaveu de Podem, Antonio Estañ, el plantejament de la formació lila és "trampós, ja que sol·licita una cosa que no es pot complir". Estañ ha defensat que allò que cal és "avançar en allò que es pugui".

En el mateix sentit s'ha expressat el síndic de Compromís, Fran Ferri, que ha assegurat que el canvi de posicionament de Cs obeeix a "interessos electorals i a una consigna de Madrid". Per a Manolo Mata, síndic socialista, el posicionament de Ciutadans respon a una estratègia negociadora. Una interpretació que, en part, ha validat Mari Carmen Sánchez, quan preguntada què votaria la seva formació si la resta de partits tiren endavant la reforma sense el seu suport, la síndica de Cs ha defensat que això ja es decidiria en el seu moment.