Smoking Souls, grans triomfadors dels Premis Ovidi 2020

El gran guanyador de la quinzena edició dels premis que concedeix cada any el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants en valencià va ser el grup Smoking Souls, amb tres guardons pel seu disc Translúcid: millor disc de rock, millor producció i millor disseny, obra de la creadora Helga Pérez.

Gràcies pel reconeixement a la nostra feina i més ara que no ens deixen exercir-la. Han estat 6 les nominacions pel nostre "Translúcid" i 3 els premis recollits:

- Millor disc de rock 2020

- Millor producció/arranjaments

- Millor disseny @HelgaAmbak

#premisovidi #ohvidi pic.twitter.com/GzlGnP5Ys2 — Smoking Souls (@Smoking_Souls) November 8, 2020

El guardó a la millor cançó va recaure en Kintsugi, del disc Les hores mortes, de Pau Alabajos, i el de millor lletra en Amic meu, de Néstor Mir, del disc Un immens i infinit continent. Altres premis van ser el de millor disc de grup revelació per a Tenda, pel seu treball homònim; millor disc de hip-hop i electrònica per a Black Fang, per A foc lent; millor disc de mestissatge per a La Fúmiga, per Espremedors; millor disc de pop per a Atlàntic per Volem els ponts, millor disc de folk per a Marala per A trenc d'alba, i millor disc de cançó per a Mireia Vives i Borja Penalba per Cançons de fer camí.

Els premis extraordinaris Jordi Cuixart, a la llibertat d'expressió, van reconèixer el col·lectiu la Casa Cantonera d'Algemesí, pel seu suport a la música en valencià, i el cantant Quico Pi de la Serra, per la seva trajectòria.



Record especial per a Ovidi Montllor

A diferència d'altres anys, la gala d'entrega va tenir lloc a Alcoi. La cerimònia va gaudir d'un sabor molt especial, tant per les restriccions que imposa la pandèmia de coronavirus com per la seva simbòlica celebració a la ciutat natal d'Ovidi Montllor, en el 25è aniversari de la mort de l'artista.