Compromís demana que es retornin els "diners confiscats als republicans" pel franquisme

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha anunciat una moció a la mesa de la cambra alta perquè "s'investigui el conjunt de diners confiscats pel govern franquista després del 1936". La proposta busca modificar la llei de memòria històrica de 2007 perquè reconegui "el paper moneda i altres signes confiscats" pel règim dictatorial, així com el "dret de reparació als particulars afectats per la mesura".

El senador assegura que "aquesta confiscació buscava obtenir recursos i reprimir els demòcrates vençuts" i que la moció pretén "tancar etapes i esborrar indignes fets de la nostra història que mereixen ser reparats".

El senador de Compromís, Carles Mulet, durant una intervenció al Senat. / COALICIÓ COMPROMÍS

Aquesta proposta, que ja havia estat presentada per Marian Campello, diputada de Compromís a les Corts Valencianes, recorda que una de les primeres mesures a l'inici de la Guerra Civil va ser la de "no considerar vàlids bitllets posats en circulació pel Banc d'Espanya" sempre que no haguessin estat autoritzats per les autoritats franquistes.

Segons aquesta moció, el 1938 es "van regular els canvis de monedes i la confiscació dels diners republicans emesos després del cop d'estat", cosa que va provocar que molts ciutadans no poguessin fer el canvi "per necessitar aval de persones de renom per poder executar-ho" .