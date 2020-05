Compromís votarà en contra de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma pel "maltractament al poble valencià"

Finalment, tot i que molts ho dubtaven, Compromís ha complert la seva amenaça i aquest dimecres votarà en contra de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma. L'encarregat de fer l'anunci ha sigut el portaveu de la coalició al Congrés de Diputats, Joan Baldoví, que ha explicat al seu compte de Twitter que la formació "no pot donar suport" a un govern espanyol que "perpetua la injustícia i el maltractament al poble valencià", al no fixar el criteri de població per repartir els fons d'ajuda a les comunitats autònomes.

Segons ha detallat el polític de Sueca, la formació s'oposa a la convalidació del decret del govern espanyol per la negativa del PSOE i el govern espanyol a negociar amb la coalició valencianista el repartiment del fons de 16.000 milions d’euros impulsat per reduir l'impacte de les despeses assumides per les comunitats autònomes per lluitar contra el coronavirus i la creació d'un altre per anivellar les comunitats més infrafinançades en relació als seus habitants.

"És un vot absolutament raonat i carregat de raó, perquè la lleialtat és un camí recíproc i no pots demanar-la sempre si tu no la dones", ha defensat el diputat de Compromís, que ha afirmat que "cinc milions de valencians i valencianes no tenen per què estar cada cop en una situació pitjor i que el govern no tingui ni un mínim gest cap a ells". "No podem donar suport a un repartiment de fons que perpetua la injustícia i el maltractament al poble valencià", ha conclòs Baldoví.

Les paraules de Montero van encendre l'espurna

El canvi d'estratègia de Compromís es va iniciar la setmana passada arran de l es paraules de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que durant la sessió de control al govern espanyol va relativitzar l’impacte de l’infrafinançament que pateix el País Valencià i va reclamar a Joan Baldoví que no "s'inventi problemes que no existeixen". La intervenció de Montero va provocar la reacció de la formació valencianista, que va amenaçar amb "no donar suport" a l’executiu de Pedro Sánchez "en les pròximes votacions [inclosa la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma]" si el repartiment del fons de 16.000 milions d’euros creat per reduir l'impacte de les despeses assumides per les comunitats autònomes per lluitar contra el coronavirus no es duu a terme tenint en compte el pes poblacional de cada territori. Un ultimàtum que avui ha complert.