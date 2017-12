Compromís crea una web per denunciar "el clientelisme" a la Diputació d'Alacant

El grup de Compromís a la Diputació d'Alacant ha presentat un informe sobre els dos anys de mandat del president de la institució, César Sánchez, que la coalició ha acompanyat de la campanya #AmiguitosDelAlma, que pretén denunciar "el clientelisme" del govern provincial. L'informe recull les denúncies fetes pels diputats de Compromís, així com algunes publicacions realitzades per diversos mitjans de comunicació al llarg dels dos anys i mig de govern del dirigent popular.

El document elabora un recompte de "projectes fum" del Partit Popular que agruparia les "idees incompletes, no finançades, abandonades o, simplement, falses" de César Sánchez, on, segons la coalició, s'inclourien la zona franca del port d'Alacant, el Pla per la Transparència i contra la Corrupció, el projecte Plantar el Planeta, l'Imserso provincial, la rebaixa salarial i d'assignació als grups, la fiscalització dels últims 12 anys de gestió o les ajudes contra les inundacions.

"Amiguets de l'ànima"

Amb la web Amiguitosdelalma.com, Compromís pretén denunciar les subvencions "a dit" o "l'agència de col·locació que suposa la Diputació per a alcaldes que han perdut les eleccions". El fil conductor del portal és un actor que interpreta el paper d'un funcionari esgotat amb les polítiques d'un govern que ja dura més de dos dècades.

El portaveu de la coalició a la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana, ha explicat que fins ara la coalició havia centrat la seva actuació a elaborar "una esmena a la totalitat del que hem vist en aquesta institució els últims 20 anys, i ho hem fet amb la crítica i també confeccionant propostes de qualitat. Ara, dos anys i mig després, concloem que al PP res ha canviat, que César Sánchez és un polític profundament condicionat pel 'modus operandi' del campisme i acompanyat pel sector més conservador i contestatari del PP a Alacant”.

"El terme 'amiguet de l'ànima' resumeix una època del Partit Popular marcada per grans anuncis de cara a la galeria sense gestió de fons i per una política centrada en el partidisme i la creació d'enemics imaginaris i mancada d'ètica", ha conclòs Fullana.