Un alt càrrec de Compromís critica que el president valencià lliuri un premi a Societat Civil Catalana

El secretari autonòmic d'Ocupació del Consell i dirigent de Compromís, Enric Nomdedéu, ha criticat avui que el president de la Generalitat Valenciabna, Ximo Puig, lliuri el proper dilluns el premi anual de la Fundació Broseta a Societat Civil Catalana.

En un comentari a Twitter, Nomdedéu -membre de la coalició que amb el qual el PSPV conforma el govern valencià, amb el suport parlamentari de Podem- ha opinat: "Una fundació privada (de la qual encara formen part algunes administracions públiques) pot premiar qui cregui oportú. Per molt inoportú que em pugui semblar".

Una Fundació privada (de la que encara formen part algunes administracions públiques) pot premiar a qui crega oportú. Per molt inoportú que em puga semblar.

Però no al Palau i no amb el President lliurant els premis. Crec que és un error no forçat. — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) 12 de gener de 2018

Nomdedéu, qui pertany al Bloc Nacionalista Valencià -formació que s'inclou a la coalició Compromís-, ha afegit en aquest comentari: "Però no al Palau -de la Generalitat- i no amb el president lliurant els premis. Crec que és un error no forçat".

El tuit de Nomdedéu ha estat objecte de nombroses respostes, entre elles una del diputat al Congrés de Ciutadans per València, Toni Cantó, que ha publicat: "Compromís, molest pel merescut premi de @Societatcc a València. Ells són més de premiar i subvencionar entitats secessionistes".

Compromís, molesto por el merecido premio de @Societatcc en Valencia.

Ellos son más de premiar y subvencionar a entidades secesionistas. https://t.co/JKVFyrC7l7 — Toni Cantó (@Tonicanto1) 12 de gener de 2018

Suport d'Oltra a la participació de Puig a l'acte

Preguntada sobre la participació de Puig en el lliurament del premi, la vicepresidenta del govern valencià i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assegurat que el guardó "no representa al Consell" i ha subratllat que el premi pertany a una fundació de caire privat que dona els guardons a qui considera. Tots els premis em semblen bé si són lliurats a entitats democràtiques", ha conclòs Oltra.

Reunió de Puig amb Rosiñol

Abans de l'acte de lliurament, el president Ximo Puig es reunirà amb el president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, i membres de la junta directiva de la Fundació Manuel Broseta. Posteriorment, Puig i Rosiñol intervindran en un acte on realitzaran una anàlisi de la situació que es viu a Catalunya i a l'estat espanyol, segons informa la convocatòria de premsa.

En la passada edició, el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig també ser l'encarregat de lliurar el premi Convivència Manuel Broseta, que va ser concedit a l'excap del govern espanyol, Felipe González.

"Resistència a les iniciatives secessionistes"

La Fundació Manuel Broseta, que porta el nom del jurista i polític valencià assassinat per ETA l'any 1992, en col·laboració amb l'Obra Social La Caixa, va concedir el passat 29 de novembre el 26è Premi Convivència a Societat Civil Catalana, després d'imposar-se a la resta de candidatures presentades per diferents personalitats.

Entre les motivacions per a la seva presentació els impulsors de la candidatura, (catedràtics i professors de Dret Constitucional i la Fundació Transició Espanyola) remarcaven que es troba "al capdavant de la resistència a les iniciatives secessionistes" i que ha dut a terme "una exitosa tasca de conscienciació i mobilització ciutadana" per la convivència "entre catalans de diferents sensibilitats i orígens, entre aquests i la resta d'espanyols".

La presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, va ser l'encarregada de llegir el veredicte d'aquests premis, que en altres edicions, han reconegut personalitats del món de la política com els expresidents espanyols Adolfo Suárez i Felipe González, l'expresident francès Nicolas Sarkozy, l'expresident de la URSS Mijail Gorbachov, la Nobel de la Pau Malala Yousafzai, el moviment cubà las Damas de Blanco, el cooperant Vicent Ferrer o l'expresident de la Comissió Europea Jacques Delors, entre molts altres.