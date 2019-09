Compromís demana al govern espanyol que permeti la reciprocitat de les diferents televisions públiques autonòmiques

El grup parlamentari de Compromís ha presentat una proposta per tal que el govern valencià insti l'executiu espanyol a prendre "les mesures necessàries" per fer efectiva la reciprocitat de totes les cadenes de televisió públiques autonòmiques en el conjunt de l’Estat.

Segons ha defensat la diputada Nathalie Torres, que ha sigut l'encarregada de tramitar la petició, atès que "a l'estat espanyol quasi la totalitat de les comunitats autònomes –13 de 17–, així com les dues ciutats autònomes, compten amb corporacions públiques de ràdio i televisió, la reciprocitat de tots els ens públics autonòmics seria de gran utilitat per millorar la cohesió interterritorial i fomentar i protegir el pluralisme cultural i lingüístic de l’Estat".

La diputada de Compromís també ha reclamat seguir "les recomanacions dels experts sobre l'aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, recollides a l'informe 2018 del Comitè Europeu de les Regions, que proposen aquesta reciprocitat per garantir el dret a la informació i a la comunicació en les llengües regionals".

"Des de Compromís considerem que és necessari impulsar el reconeixement de la diversitat cultural, territorial i lingüística i el foment de la convivència a través dels mitjans audiovisuals, tal com recull la legislació espanyola en la Constitució i en la llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual”, ha conclòs Torres.

651x366 Cartell de l'acte de presentació del manifest 'Per la reciprocitat plena i l'espai comunicatiu en la nostra llengua' Cartell de l'acte de presentació del manifest 'Per la reciprocitat plena i l'espai comunicatiu en la nostra llengua'

Manifest per la reciprocitat

En la mateixa línia, aquest dijous a Barcelona, l'1 d'octubre a València i en una data encara sense concretar a Palma, la Federació d'Organitzacions de la Llengua Catalana (FOLC) presentarà el manifest 'Per la reciprocitat plena i l'espai comunicatiu en la nostra llengua'. La campanya, que també pretén recórrer altres capitals dels territoris de parla catalana, reclamarà que es facin efectius els acords dels executius valencià, balear, català i espanyol, i que en tots es puguin veure els mitjans de comunicació públics. "Volem reciprocitat plena dels mitjans de comunicació en tot el domini lingüístic, així com un espai de comunicació compartit", expliquen les entitats convocants, entre les quals hi ha el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), Escola Valenciana i la Universitat de València, que seran les organitzadores de l'acte a València.