Compromís se suma a Podem i reclama el confinament domiciliari al País Valencià

Compromís ha reclamat al govern espanyol un confinament parcial del País Valencià durant tres setmanes que inclogui la prohibició de les reunions de grups de persones no convivents, la limitació de la mobilitat a les 20 h i la suspensió de l'activitat de la restauració, dels establiments hotelers i dels centres comercials de més de 800 metres quadrats. A més, es promouria el teletreball sempre que les circumstàncies ho permetessin. Per contra, i segons la petició de la coalició, es mantindria l’activitat dels servicis públics i l’educació presencial. Per pal·liar l’impacte de les mesures, l'Estat hauria d'aprovar un fons d’emergència covid.

"Cal prendre mesures contundents i valentes", afirmen els portaveus de la coalició en un comunicat emès aquest dimarts on defensen que cal frenar els contagis, preservar vides, evitar el col·lapse del sistema sanitari, garantir el procés de vacunació i donar ajudes als sectors més afectats.

La petició de la formació valencianista arriba després que dijous passat Podem proposés el confinament domiciliari, una ordre de teletreball per a l'administració i grans empreses i el tancament de centres educatius durant tres setmanes. També es produeix just una setmana després que el Consell acordés la restricció de la mobilitat nocturna a partir de les 22 h, el tancament de la restauració a les 17 h i la reducció a quatre del màxim de persones que poden compartir una taula en un bar o restaurant.

Pel que fa a les mesures que són competència directa de la Generalitat Valenciana, la coalició defensa que mentre el govern espanyol no decreti el confinament parcial, la Generalitat hauria de mantenir l’activitat dels serveis públics, l’educativa i l’econòmica, però promovent el teletreball.

Finalment, Compromís proposa la creació d’un fons d’emergència autonòmic vinculat "al manteniment de llocs de treball i drets laborals i també de protecció del treball autònom", així com que s'acceleri el procés de vacunació de manera que s’esgotin cada diumenge les dosis enviades el dilluns anterior. En relació amb aquest últim punt, els valencianistes reclamen al govern espanyol que enviïn les dosis de vacunes en funció del ritme de vacunació de cada territori.

Puig es resisteix a endurir les mesures

Amb la petició pública d'un confinament parcial feta pública avui per Compromís, la divisió al govern valencià s'eixampla i dificulta cada cop més la posició del cap del Consell, Ximo Puig, que avui ha repetit que les mesures adoptades fins ara són "suficients", tot i que ahir es van notificar 2.752 persones ingressades als centres sanitaris valencians, el rècord d’hospitalitzacions registrat fins ara, i 77 víctimes mortals més, molt a prop del màxim comunicat en un sol dia, que és de 85 .