Compromís dona suport a la proposta de Podem per buidar de competències les diputacions valencianes

Compromís donarà suport a la proposició no de llei registrada avui a les Corts Valencianes per Podem perquè la Generalitat assumeixi totes les competències de les diputacions, a excepció de les actuacions mancomunades en gestió de residus. Així ho ha anunciat la formació valencianista mitjançant els seus portaveus als Parlaments valencià i espanyol, Fran Ferri i Joan Baldoví, i la vicepresidenta de la institució provincial, Maria Josep Amigó.



L’única exigència de Compromís serà la introducció d’una clàusula que subratlli que aquesta mesura és transitòria, i que el veritable objectiu és una modificació de la que llei estatal que regula les diputacions, i que, per tant, s’hauria d’aprovar al Congrés de Diputats. Per sol·licitar aquesta modificació de la legislació espanyola, la formació valencianista presentarà una iniciativa a la cambra alta que confia que rebi el suport de Podem.

La iniciativa reclamarà respecte al dret dels valencians a designar la institució que desitgin per representar la província, tal com ja fan les Illes Balears amb els consells insulars o les Illes Canàries amb els cabildos. Una entitat que Compromís subratlla que seria “petita, potser, fins i tot, simbòlica”, i que crearien només perquè “la llei obliga” a disposar d’algun òrgan de representació provincial.

Tot i el previsible acord entre els dos partits, la proposició no de llei no sembla que tingui un futur fàcil, donades les importants resistències existents al PSPV, el soci parlamentari de Podem i Compromís a les Corts. Així ho va demostrar dijous passat el president de la Diputació de València, el socialista Toni Gaspar, que va acusar la formació lila de presentar mesures “sense reflexió”, a la recerca “del tuit del dia” i “sense parlar amb els seus alcaldes”. Un posicionament que concorda amb l’expressat per la formació durant el debat de política general quan els diputats del PSPV va votar en contra d’una proposta de Podem amb el mateix esperit de la proposició que ha presentat avui.

Igual de complex sembla per a Compromís i Podem aconseguir el suport de Ciutadans i el Partit Popular. Especialment els dels conservadors, que divendres, i mitjançant la seva presidenta, Isabel Bonig, ja es van mostrar obertament contraris a la mesura.