Compromís votarà en contra de la quota basca perquè "fomenta la desigualtat"

El portaveu d'economia i hisenda de Compromís al Congrés de Diputats, Ignasi Candela, ha anunciat avui que els quatre representants de la formació valenciana a la cambra baixa votaran en contra de la nova llei del concert econòmic i de la quota basca que es tramita al Parlament espanyol aquesta setmana perquè consideren que "fomenta la desigualtat" i és "contrària a l'equitat".

A més, Candela ha reclamat "un model de finançament equitatiu i redistributiu, que no discrimini els valencians", que "estigui basat en la igualtat entre les persones i que no generi privilegis dels territoris rics pagats amb els diners dels territoris pobres".

Després d'afirmar que és "inconcebible que un nen valencià tingui menys drets que un nen basc", el diputat de Compromís ha reiterat que la reforma del sistema de finançament autonòmic ha de donar lloc a "un equilibri just" entre els territoris de l'Estat.

Candela ha assenyalat que la quota basca ha generat "diferències de gairebé 2.000 euros entre el finançament dels bascos i dels valencians", que ocupen l'últim lloc dins de les comunitats del règim comú a més de 200 euros per habitant de la mitjana estatal.

Compromís també ha instat el govern espanyol a complir la Constitució i la llei de finançament de les comunitats autònomes "tenint en compte les necessitats territorials i no els càlculs partidistes" del Partit Popular.

Les paraules de Candela es produeixen després que dissabte una manifestació multitudinària recorregués els carrers de València per reclamar un finançament "just" per als valencians.