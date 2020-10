Condemnada a presó permanent revisable una parella per assassinar un nen de dos anys a Elx

La secció setena de l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a presó permanent revisable una parella d’Elx (Baix Vinalopó) acusada d'assassinar el 2018 un nen de dos anys, fill de la dona. La sentència, que pot ser recorreguda, declara la mare i el seu company sentimental autors d'un delicte d'assassinat amb agreujant de parentiu i d'un delicte de maltractaments habituals amb agreujant de traïdoria.

Els fets, declarats provats pel jurat popular, van ocórrer en el domicili familiar on la parella residia juntament amb el menor. Segons la resolució, en diferents dies, l'acusat va exercir força física sobre l'infant, que, donada la seva edat, no podia defensar-se. La sentència afirma que el nen va ser agredit de forma reiterada i que l'home li propinava “tot tipus de pallisses i colps (galtades, punyades, etc.) en diferents parts del cos”. El jurat subratlla que la mare, malgrat conèixer la situació, “ho consentia” i no feia res per evitar-ho.

L'assassinat de l'infant va tenir lloc el 13 de setembre del 2018 quan l'home, malgrat ser conscient de “l’alta probabilitat que es pogués produir la mort del menor i acceptant-ho”, va propinar una nova pallissa al nen. En concret, li va donar galtades i punyades i va arribar fins i tot a estampar-lo contra alguna superfície. Així mateix, li va oprimir el coll amb tanta intensitat que li va impedir respirar i li va fer perdre la consciència. La mare, que era a l'habitatge mentre es produïa l'agressió, “ho va consentir, no fent res per protegir el menor i impedir-ho”, agrega la resolució judicial.

Els processats, en adonar-se de la gravetat de l'estat del nen, el van traslladar a l'Hospital del Baix Vinalopó, on va morir el 17 de setembre. L'autòpsia va determinar que la causa principal de la defunció va ser una encefalopatia anòxica per escanyament.